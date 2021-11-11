Более трети россиян потратились на крупные покупки

Более трети россиян (35,5%) в текущих условиях не стремятся экономить и продолжают тратить по-крупному, следует из опроса финтех-компании RBK Money, проведенного для "Российской газеты".

В Банке России отметили, что отчасти стратегии крупных трат способствовало некоторое ускорение доходов населения в третьем квартале, также из-за ограничений многие граждане вместо путевок предпочли совершить крупные покупки, что способствовало разгону инфляции.

По данным опроса RBK Money, расходы на повседневные нужды заметно выросли, об этом сообщили 29,1% респондентов. Было опрошено 2500 мужчин и женщин в возрасте от 18 лет из разных регионов России. Опрос проводился на платформе Яндекс.Взгляд.

"Несмотря на рост цен (годовая инфляция в октябре 2021 года составила 7,8%) и другие последствия пандемии, 35,5% россиян не стремятся экономить, - указали в компании. - Так, на вопрос "какая ваша самая крупная трата за период с нового года" 6,3% респондентов ответили, что купили автомобиль. Технику для дома приобрели 7,6% опрошенных, вложились в ремонт 10,9%. Примерно столько же (11,6%) потратили свои деньги на покупку гаджетов. Самая популярная категория - одежда и обувь, ее покупали 16,7% респондентов. Существенно больше людей в последнее время всерьез озаботились собственным здоровьем - 30,3% назвали самыми крупными тратами расходы на медицинские услуги. 31,9% опрошенных назвали другие глобальные покупки, среди которых были недвижимость, туристические путевки, ювелирные украшения, отдых и развлечения и так далее".

При этом 33,2% россиян в плане расходов планируют жить, как жили, следует из опроса.

В пресс-службе ЦБ отметили, что отчасти такой стратегии трат способствовало некоторое ускорение доходов населения: в третьем квартале 2021 года темпы их роста увеличились до 8,1% в годовом выражении с 7,4% во втором квартале. Основными факторами роста стали единоразовые социальные выплаты (около 700 млрд рублей, 3,9% денежных доходов населения в третьем квартале), а также нехватка кадров в отдельных отраслях (например, строительстве), уточнили в Банке России.

"Продажи непродовольственных товаров в 2021 году (прежде всего стройматериалов, мебели, бытовой техники, автомобилей) значительно выросли, - подтвердили в пресс-службе Банка России данные опроса. - Эти покупки финансировались за счет трех источников: кредитов, накоплений, роста доходов. Не имея возможности отдохнуть за границей, многие россияне предпочли совершить крупные покупки".

Директор Центра развития компетенций в маркетинге Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова указала, что тратят на крупные покупки проактивные люди, которые понимают, что они смогут заработать и в случае чего найдут работу, а также часть молодёжи, которая осознает, что они молодые и здоровые, и у них обязательно будет источник дохода. "Ими движет отсутствие пессимистических ожиданий", - уточнила Комиссарова.

Стоит отметить, что рост потребительской активности в условиях, когда производители испытывают связанные с пандемией ограничения и несут повышенные издержки, вызвал ускорение инфляции в России значительно выше цели Банка России (вблизи 4%), уточнили в ЦБ. "Банк России проводит повышение ключевой ставки, чтобы нормализовать инфляционное давление, - указали в ЦБ. - Повышение ставки также способствует повышению привлекательности сбережений".

22 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта (аналитики прогнозировали при этом или повышение на 0,25, или на 0,5 процентного пункта). Теперь уровень ключевой ставки - 7,5% годовых. Это уже шестое подряд повышение на фоне непрекращающегося роста инфляции и, как следует из комментариев Банка России, наверняка не последнее. Как теперь ожидает ЦБ, в 2021 году инфляция составит 7,4-7,9%, сейчас годовая инфляция (октябрь к октябрю 2020 года) составляет 7,8%, в сентябре она была 7,4%.

"Судя по данным инфляции, у ЦБ есть аргумент к ужесточению денежно-кредитной политики, - уверен эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. - И здесь есть тонкий момент - начнется ли разворот проинфляционных факторов вниз прежде, чем ЦБ решится на ужесточение. Видится, что даже если регулятор и пойдет ещё на один шаг вверх по ставке, то он будет коротким: вряд ли +100 базисных пунктов, а скорее не более 50, то есть до 8% годовых".