Booking.com разрешит отелям снизить цены на своих сайтах

Девятый апелляционный арбитражный суд отклонил жалобу Booking.com на решение Арбитражного суда Москвы, который ранее подтвердил, что сервис нарушил антимонопольное законодательство. Это означает, что теперь отели смогут указывать на своих сайтах цены ниже тех, что представлены на площадке Booking.com.

Дело против сервиса завела Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце прошлого года. Регулятор посчитал, что сервис навязывает отелям и хостелам свои условия о соблюдении паритета цен, то есть если на сайте Booking.com была указана одна стоимость, то на других ресурсах она должна была быть такой же. На сервис пожаловались представите бизнеса, после чего и началось разбирательство с ФАС.

Компания не согласилась с доводами регулятора и подала иск к ФАС в феврале этого года в Арбитражный суд Москвы. Тем не менее суд первой инстанции признал решение ФАС законным. После того как 11 ноября была официально отклонена апелляционная жалоба, решение первой инстанции наконец вступило в силу.

Теперь Booking.com обязан отказаться от требования о паритете цен в договорах с российскими отелями и хостелами. В компании заявили, что обжалуют решение апелляционной инстанции. За злоупотребление доминирующим положением сервису предстоит заплатить 1,3 млрд рублей штрафа.