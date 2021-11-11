Новости

Президенты России и Аргентины обсудили борьбу с коронавирусом 18:55
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с киприотами 18:53
Центр "Мемориал" хотят ликвидировать за нарушения закона об иноагентах 18:43
Брат Нурмагомедова прокомментировал новость о своем задержании 18:36
Задержанного педофила проверят на причастность к аналогичным преступлениям 18:28
"Одноклассникам" грозит до 8 млн рублей штрафа за запрещенный контент 18:07
В Чечне предложили не называть национальности подозреваемых в СМИ 18:05
За наезд на полицейского задержан двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова 18:03
Booking.com разрешит отелям снизить цены на своих сайтах 17:59
В Латвии утвердили запрет георгиевских ленточек 17:53
Серебренников погасил иск на 129 млн рублей по делу "Седьмой студии" 17:46
ОПЕК ждет в 2022 году спроса на нефть выше допандемийного уровня 17:39
Россияне вложили в ПИФы 900 млрд рублей в третьем квартале 17:36
В Минпромторге назвали возможную скидку на электромобили по льготным автокредитам 17:32
ФАС создала реестр производителей стройматериалов для контроля за их ценами 17:26
Сенатор назвала цинизмом слова Блинкена о деэскалации в Донбассе 17:26
Инфекционист оценил планы ввести QR-коды на транспорте и в общепите 17:15
Источник: Туктамышева и Коляда не выступят на турнире в Австрии 17:07
Ударную дозу антител к коронавирусу дает повторная вакцинация 16:50
Названа еще одна болезнь, маскирующаяся под коронавирус и простуду 16:44
МЧС реформирует работу отряда "Центроспас" без его ликвидации 16:30
Сбербанк снизит ипотечные ставки за два документа 16:30
Лавров: Францию ждет серьезный разговор с Россией по ситуации на Украине 16:26
Бесы Достоевского: что в жизни писателя современники не оценили бы лайком 16:22
В "Эвертоне" прокомментировали слухи о переходе Головина за 46 млн евро 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
11.11.2021 17:59
Рубрика: Происшествия

Booking.com разрешит отелям снизить цены на своих сайтах

Текст: Анастасия Селиванова

Девятый апелляционный арбитражный суд отклонил жалобу Booking.com на решение Арбитражного суда Москвы, который ранее подтвердил, что сервис нарушил антимонопольное законодательство. Это означает, что теперь отели смогут указывать на своих сайтах цены ниже тех, что представлены на площадке Booking.com.

В ФАС рассказали о мерах в случае неуплаты Booking штрафа

Дело против сервиса завела Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце прошлого года. Регулятор посчитал, что сервис навязывает отелям и хостелам свои условия о соблюдении паритета цен, то есть если на сайте Booking.com была указана одна стоимость, то на других ресурсах она должна была быть такой же. На сервис пожаловались представите бизнеса, после чего и началось разбирательство с ФАС.

Компания не согласилась с доводами регулятора и подала иск к ФАС в феврале этого года в Арбитражный суд Москвы. Тем не менее суд первой инстанции признал решение ФАС законным. После того как 11 ноября была официально отклонена апелляционная жалоба, решение первой инстанции наконец вступило в силу.

Теперь Booking.com обязан отказаться от требования о паритете цен в договорах с российскими отелями и хостелами. В компании заявили, что обжалуют решение апелляционной инстанции. За злоупотребление доминирующим положением сервису предстоит заплатить 1,3 млрд рублей штрафа.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Товары и цены Экономика Бизнес Крупные компании Правительство ФАС

Главное сегодня

Лавров опроверг слова Польши о связи "Аэрофлота" с кризисом мигрантов
В Минцифры сообщили о рекордной по мощности атаке на портал госуслуг
В проекте КоАП предусмотрен штраф за неоднократный отказ остановить машину
За наезд на полицейского задержан двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова
В Латвии утвердили запрет георгиевских ленточек
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей