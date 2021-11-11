Борис Громов: Необходимо выстраивать диалог с новым руководством Афганистана

Афганистан сыграл очень заметную роль в судьбах Англии и СССР, США и других государств. Все узнали Афган по-своему. Хотя финалы военных кампаний, в сущности, не различимы. А говоря проще - одинаковы.

Во время Великой Отечественной только здесь, на Саур‑Могиле, погибли 28 тысяч красноармейцев. В 2014‑м во время вспыхнувших боевых действий украинской армии воздвигнутый в память о павших мемориал подвергся разрушению. Фото: REUTERS

Одни произошли от неуемного желания увеличить и расширить свои колонии; другие по принципу - хотели как лучше, а получилось как всегда; а третьи - в силу мании величия и непомерных амбиций.

История, наверное, мстит трижды: когда ее замалчивают, когда искажают и когда пытаются повторить...

Усилия незваных гостей губили неадекватная оценка своих возможностей и игнорирование, в какой-то степени, известной пословицы - "Восток - дело тонкое!". Я не сбрасываю со счетов и другие вероятные причины - шапкозакидательство, поверхностный подход, непрофессионализм определенных государственных служб, желание угодить своим покровителям или боязнь докладывать правду, "преподносить" обстановку такой, какая она есть на самом деле. Нельзя забывать и о стойкости и непокорности афганского народа зарубежным покорителям. Тем не менее получилось так, как получилось.

Из всех государств, стремившихся завладеть этой древней афганской землей, только Советский Союз выделяется и отличается от других своими помыслами и задачами. Наша страна с первых дней сотрудничества с Афганистаном демонстрировала дружелюбие, уважение к его народу, добрососедские отношения постоянно укреплялись и совершенствовались.

В Афганистане мы построили большое число важных объектов (дороги, электростанции, ирригационные системы, школы и институты, целые жилые микрорайоны в Кабуле и в других крупных городах). Обучили и подготовили в СССР десятки тысяч гражданских и военных специалистов, безвозмездно передали стране большое количество продовольствия, техники гражданского и военного назначения и так далее. То есть экономическая, военно-техническая, политическая и другие виды помощи оказывались нами постоянно.

Цены бы не было этому сотрудничеству и дружбе, если бы не решение об оказании так называемой "интернациональной помощи" Афганистану, вводе советских войск на его территорию. Как раз тогда и произошло: "хотели как лучше, а получилось как всегда". Не разобрались, не вникли в суть внутренних событий и вляпались в кровавую мясорубку гражданской войны, тем самым поставив крест на всем позитивном, что было между нашими народами.

Выстраивать диалог с новым руководством страны - соседа просто необходимо

Тем не менее даже в этой обстановке в течение 1979-1989 годов мы помогли афганцам остаться суверенной страной, не допустив сползания к феодальному варварству, к разгулу всех видов терроризма и ненависти простого населения к Советскому Союзу и его 40-й армии. Армии, разгромившей большое количество банд головорезов. Потому что мы, несмотря ни на что, с уважением относились к простым людям этой страны и продолжали силами, прежде всего офицеров, солдат Советской армии, дипломатов помогать и поддерживать их в трудных жизненных обстоятельствах. Больше того, в ходе интернациональной помощи, за всю историю подобной мировой практики, не было аналогов героизму и самопожертвованию, какие проявлялись Советской 40-й армией в Афганистане! И афганцы это всегда ценили и ценят до сих пор.

Внутренняя обстановка в Афганистане никогда не была простой. А в восьмидесятые годы двадцатого века была особо сложной. Чтобы не допустить крупных неприятностей и неожиданностей, мы осуществляли постоянную, круглосуточную разведку всех видов за действиями противника, средних и крупных бандформирований, их "спонсоров" на территориях соседних стран. Внимательно наблюдали за действиями государств, в том числе и западных, осуществлявших прямую финансовую и другие виды поддержки нашим противникам и врагам, делавших все возможное для кардинального ухудшения положения советских войск в Афганистане вплоть до их вывода.

Уходя, мы достаточно хорошо подготовили страну к самостоятельной жизни. И она продержалась целых три года, продержалась, несмотря на то, что все силы, хотевшие поживиться и разорвать страну на части, бросились кусать и рвать ее, как бешеные псы. Мы заранее знали о многих шагах наших "партнеров", тщательно готовились к парированию их намерений, проделав огромную заблаговременную работу по всем направлениям! Мы очень серьезно отнеслись и к завершению своего пребывания в Афганистане, к организации спокойного, уверенного, достойного, практически без потерь, вывода наших войск. Так и было! Это правда!

А вот англичане трижды пытались завоевать Афганистан и осуществляли безжалостную, кровавую агрессию. Но неизменно терпели сокрушительное поражение, имея при этом подавляющее превосходство в технике, вооружении и людях.

Соединенные Штаты тоже были среди тех, кто оказался на территории суверенного государства, обосновав вторжение в страну поимкой бен Ладена и борьбой с терроризмом. Заодно пригласив туда с собой воинские контингенты почти всех стран НАТО. Где США и НАТО и где Афганистан?! При этом несколько лет искать террориста N 1 (хотя он особо и не прятался в соседней стране) и 20 лет "громить и не разгромить" "Аль-Каиду" (запрещенную в РФ) и так ее и не уничтожить?! У меня, как профессионального военного, возникает вопрос: у вас настолько бездарно работала разведка, что вы не смогли в течение десятилетий разобраться и определиться, чем там талибы заняты? Или у ваших политических и государственных лидеров существовали другие цели? Скрытые от всего мира?

Вопросы не праздные. Потому что, наблюдая позорное бегство, а значит, провал всей политики и планов США в Афганистане, невольно убеждаешься в том, что американцы и их партнеры по НАТО так и не избавились от мании величия и шапкозакидательства (подумаешь, кто такие талибы: бородатые мужики в галошах и тапках на босу ногу). А талибы (запрещенное движение в РФ) готовились тщательно, целенаправленно и уверенно забрали власть в свои руки.

Борис Громов помнит об этой войне в Афгане все. Фото: РИА Новости

Мое твердое убеждение: США - государство крайностей. С одной стороны - великая страна, в истории которой были и есть выдающиеся люди, выдающиеся достижения во всех сферах жизни и деятельности, замечательный народ. А с другой - примеры (и их немало) совершенно неадекватных руководителей, их команд и последователей, действия которых на протяжении долгих лет никак не соответствуют статусу собственного государства, мощной и красивой страны. Помимо многих "качеств" для них характерных, ярко выделяются заносчивость, отсутствие желания слушать и слышать другие народы. А в последние несколько лет мы наблюдаем некое слабоумие (извините, но это правда) в политике по отношению к моей стране, не менее великой, чем США. Это и огорчает и настораживает, потому что такая политика не присуща людям умным.

Как профессионального военного меня не может не беспокоить ненормальная, напряженная обстановка, которая складывается в мире и особенно вокруг России. Афганистан - в силу моего личного опыта, моей биографии, конечно, был и остается центром этих ощущений и размышлений. Но он же и обостряет внимание ко многим другим, потенциально опасным очагам напряжения в мире. И опять же - в связи с моей Родиной.

Американцы, например, решительно и целенаправленно (они этого и не скрывают) готовят плацдармы для войны в Европе (и особенно в Восточной ее части), в Украине, Прибалтике, на Ближнем Востоке и Азии, в Тихоокеанском регионе. Все это прежде всего направлено против Российской Федерации и в какой-то степени против КНР. Вместе с руководством ЕС, Австралии и некоторых других стран, руководством НАТО откровенно готовятся к войне - одной и не дай бог, к горячей, настоящей войне. Это правда.

Приход в Афганистане к власти талибов изменит ситуацию в их собственной стране, но может повлиять на пол ожение дел и в Центральной Азии. Нельзя упускать из вида и нынешнюю обстановку в Америке, Европе, Тихоокеанском регионе.

Ситуация заставляет нас взглянуть на все острее и проницательнее. Афганское событие (приход, а точнее, возвращение талибов) стало неожиданным для многих. На самом деле все выглядит достаточно прозаично. В этой стране борьба за власть всегда была на первом плане, и вот на наших глазах в ней очередной победитель - талибы. Не берусь предсказывать, что и как будет меняться в этом государстве. Но понятно, что у талибов есть свои цели и задачи, иначе они бы не приходили к власти. Об этом пока мало что известно. Но к власти пришли люди, которые достаточно давно декларируют, что стремились и стремятся к тому, чтобы наконец-то их Афганистан принадлежал народу этой страны, чтобы никто извне не лез и не решал за них - как им жить и строить свое государство. Если это так, то это правильно и достойно уважения.

Время покажет. Первые впечатления таковы, что более или менее светской эта страна вряд ли станет. Скорее всего, уклон будет сделан в сторону религиозной составляющей.

В ряде мировых изданий промелькнуло сообщение, что нынешнее руководство Афганистана может задуматься над идеей объединения титульного населения - самого большого и важного племени пуштун, проживающего на большей части территории Афганистана (примерно две трети части населения) и части территории Пакистана, разделенного, как известно, англичанами (лорд Дюранд) линией (границей), названной его именем. Это, видимо, может очень не понравиться Пакистану, да и не только.

Конечно, скорее всего, талибы при претворении в жизнь своей внутренней и внешней политики будут учитывать, в разной степени, интересы всех заинтересованных государств и прежде всего России и Китая. Хотелось бы на это надеяться!

Напрямую сегодняшние события в Афганистане не связаны с тем, что происходит, к примеру, в самих Соединенных Штатах, но, создавая вместе с Англией и Австралией новый очередной военно-политический блок (УБИРАЕМ против нашей страны и Китая), они же понимают, что им просто необходимо усиливать свою мощь. А кроме очень непростой ситуации внутри страны, у США появились проблемы с отставанием в стратегическом вооружении (устаревшие некоторые виды межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, многоцелевых подводных лодок, части стратегических самолетов и так далее). А для этого нужны большие деньги, притом, что имеется огромный госдолг. Говорю это к тому, что даже после их провального бегства из Афганистана, воздействие американцев на эту страну сегодня еще будет иметь место. И они хотят его сохранить, иначе не обращались бы к нам за содействием в размещении на территориях бывших советских республик своих центров. Но, как известно, американцы просто так ничего и никогда не предлагают.

Не очень спокойно на душе, когда вспоминаешь Украину. В этой теме Афганистан как бы ни при чем, хотя Украина тоже участвовала с США в афганских событиях, и все невольно срастается. Для меня Украина - особая страна! Там у меня много друзей и товарищей. Там родились, жили и защищали ее в период Великой Отечественной войны родители первой моей жены (погибшей в авиакатастрофе под Львовом в 1985 году). Я очень люблю украинский народ. Но то, что происходит там сейчас - за гранью моего понимания. И, думаю, не только моего - миллионов.

И виновны в этом только сами власти постсоветской Украины. Киеву пора серьезно отнестись к предупреждению нашего президента: попытка силой решить проблему Донбасса поставит под угрозу само существование Украины как государства.

Очень непростая ситуация складывается вокруг Турции. С одной стороны - усилиями президента В.В. Путина двухсторонние отношения России и Турции находятся на достаточно высоком уровне. С другой стороны - Турция проявляет большую активность в Центрально-Азиатском регионе и в Афганистане. Началось это примерно в 90-е годы прошлого века, в результате реально создается протурецкий взгляд на события, в том числе и на политику. А нынешнее руководство Афганистана не может игнорировать позицию Турции, которая сегодня в этой стране намеревается "проявлять" свои интересы.

В связи с начавшимися событиями в Афганистане, возрастет нагрузка и на Европу. Это уже наблюдается, потому что Европа тоже приложила руку к нынешней обстановке в Афганистане и безоглядно поддерживала своего младшего брата (США) там в течение последних 20 лет. Продолжающееся "великое переселение" народов в Европу из Северной Африки, Ближнего Востока и особенно Афганистана будет только нарастать. Последствия для европейцев, как известно, непростые уже сегодня.

Земной шар у нас один. Если что‑то серьезное случится, никто и нигде не спрячется

После случившегося в Афганистане, можно прогнозировать и активизацию радикального исламизма в ряде регионов мира.

Признавать или не признавать новое руководство Афганистана - это прерогатива только руководства нашей страны. Но, на мой взгляд, совершенно очевидно, что выстраивать с ними диалог просто необходимо.

Конечно, к сожалению, в мире становится неспокойно, происходят постоянные, сложные и тяжелые изменения.

Но нам всем необходимо, в силу своих возможностей, предпринимать усилия по недопущению сползания мира в пропасть. А ветеранам, которые участвовали в разные годы в локальных войнах - особенно. Это - люди, на деле познавшие цену жизни. И беспощадность смерти, которая уродует и губит эту жизнь. Сегодняшние военные ветераны - в большинстве своем сыновья, внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны - могут играть стабилизирующую, положительную роль в самых острых, в самых, казалось бы, неразрешимых военных конфликтах. А потому любая взрывоопасная ситуация не может, по-моему, находить своего разрешения без учета мнения военных ветеранов. В этом главный посыл моих устремлений, моих слов. И это не "глас вопиющего в пустыне", а внутренняя готовность и потребность сотен тысяч российских ветеранов боевых действий. И - уверен - миллионов членов Всемирной федерации ветеранов, с которой мы постоянно взаимодействуем.

Земной шар у нас один. Если что-то серьезное случится, никто и нигде не спрячется.

Борис Громов, Герой Советского Союза, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"