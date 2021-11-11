Британские власти запретили списывать в утиль традиционные телефонные будки

Британский регулятор Ofcom запретил выводить из эксплуатации телефонные будки в районах с плохим качеством мобильного сигнала, повышенным количеством аварий или суицидов, а также там, где спрос на таксофоны выше среднего.

Для звонков полюбившиеся красные будки британцы почти не используют. Шесть тысяч таксофонов уже переделаны в общественные библиотеки. Фото: Gettyimages

Местная телекоммуникационная компания BT считает, что сегодня в них нет нужды, ведь у всех есть мобильники. Всего в Альбионе 21 000 телефонных будок, пишет Guardian, и примерно пять тысяч из них точно продолжат работу в рамках плана Ofcom.

Таксофон запретили отключать, если он соответствует хотя бы одному из четырех критериев: его местоположение не охвачено четырьмя основными мобильными сетями страны; он находится в месте с повышенным количеством происшествий и самоубийств; за последний год с него было совершено более 52 звонков; или если исключительные обстоятельства требуют, чтобы он продолжал свою работу. Например, недавно в Ofcom позвонили из горноспасательной команды региона Озерный край и попросили не отключать их местную телефонную будку.

"С некоторых телефонных будок, которые мы планируем защитить, совершают относительно мало звонков. Но если один из этих звонков совершает ребенок, попавший в беду, жертва несчастного случая или кто-то, кто подумывает о самоубийстве, то эта телефонная линия общего пользования может стать спасательным кругом в момент острой необходимости", - заявила Селина Чадха, директор Ofcom по обеспечению связи.

Однако в целом популярность таксофонов сегодня низкая. С января по май 2020 года с них было сделано около пяти миллионов звонков, из которых почти 150 тысяч - в экстренные службы, 25 тысяч - на детскую "горячую линию" и 20 тысяч - в благотворительную организацию "Самаритяне", оказывающую эмоциональную поддержку всем нуждающимся. За 2020 год с телефонных будок люди "наговорили" всего семь миллионов минут. Для сравнения: в 2002 году этот показатель достигал 800 миллионов минут.

Таксофоны, которыми точно никто не пользуется, британские власти продают всего за один фунт

Для того чтобы не дать таксофонам, которыми точно никто не пользуется, стоять без дела, британские власти продают их всего за один фунт различным организациям, которые хотят использовать их в благих целях. Уже более шести тысяч будок в стране превратились в небольшие общественные библиотеки, места для размещения дефибриллятора, галереи, где местные художники показывают свои работы, и прочие полезные обществу точки.

В Брайтоне две будки оборудовали под лавку шляп и солнцезащитных очков. В Лондоне, Бирмингеме и других городах некоторые таксофоны обрели новую жизнь в качестве кафе и кофешопов. А кто-то переделывает вчерашние телефонные будки в рабочие пространства, где есть принтер, кофемашина, место для подзарядки устройств и многое другое для того, кому срочно нужно что-то сделать по работе.