В середине осени из монастыря Сэра в городе Лхаса Тибетского автономного района на фоне поразительно голубого неба видны далекие горы, накрытые шапкой облаков.

Под широким тканевым навесом, защищающим от солнечных лучей в разреженном воздухе, рядами сидят буддийские монахи в одеждах цвета шафрана и терпеливо ожидают своей очереди. Они сдают ведущим ученым экзамен по пониманию дхармы - фундаментального учения Будды.

Совет практикующих мастеров школы тибетского буддизма Гелугпа экзаменовал кандидатов, претендующих на высшую монашескую степень - геше лхарамба. К получению этой степени ведут много лет подготовки, а порой на это уходит и целая жизнь.

Предварительные дебаты похожи на защиту кандидатских диссертаций. В этом году дебаты проходили с 14 по 20 сентября в монастыре Сэра, одном из трех духовных центров школы Гелугпа в Лхасе. Все кандидаты благополучно сдали экзамен и следующей весной перейдут к более сложному испытанию в монастыре Джоканг в Лхасе.

Этап академических дебатов - часть ежегодного грандиозного события в тибетском буддизме. Вице-президент тибетского отделения Буддийской ассоциации Китая Лосингпа Тринли Чозанг рассказал, что на дебатах присутствовали более 700 монахов, в том числе экзаменаторы из монастырей Сэра, Дрепунг, Гандан и других. Он добавил, что проведение духовного мероприятия такого масштаба почетно для буддизма и его последователей.

Один из кандидатов на получение степени геше лхарамбы защищает свое понимание буддийских сутр. Фото: Дэньцзинь Сытань / Для China Daily

В экзаменах в Лхасе приняли участие 13 монахов-учеников. На этом этапе на получение степени геше лхарамбы кандидатов экзаменуют по основным темам из пяти томов учений тибетского буддизма. Возраст кандидатов - от 31 до 56 лет.

В экзаменах в Лхасе приняли участие 13 монахов-учеников. Возраст кандидатов - от 31 до 56 лет

Экзаменационный процесс всегда одинаков. В ходе дебатов о сутрах, которые могут длиться часами, кандидаты сидят, а экзаменаторы ходят между ними. Иногда, когда экзаменаторы задают вопросы, дебаты становятся ожесточенными. В процессе монахи часто хлопают в ладоши и жестикулируют. Когда кандидат ставит вопрос, экзаменаторы втягивают его в дискуссию, занимая противоположную позицию. Кандидат сдаст экзамен, если победит в дискуссии.

Для многих тибетских монахов посетить дебаты кандидатов на получение степени геше лхарамбы - большая честь. Фото: Церинг Пхунцо / Для China Daily

Джампал Дордже, монах из монастыря Чампалинг, летом получил в Тибетском колледже буддизма степень Ньетанг Нгакрампа - аналог степени магистра. По его словам, традицию дебатов ввел основатель школы Гелугпа Чже Цонкапа (1357-1419). Сегодня развитие этой традиции поддерживает правительство. "Монахи, сдающие экзамен на степень геше лхарамбы, должны также пройти тестирование на знание культуры, грамматики, поэзии и текущих событий, чтобы продемонстрировать понимание социальных вопросов и способность адаптироваться к изменениям в современном мире", - говорит Джампал Дордже.

Получить степень геше лхарамбы чрезвычайно трудно, и успешный кандидат считает это большой честью и достижением в своей духовной практике.

Чампа Шипал, монах-ученый из монастыря Чампалинг в Чамдо - кандидат на ученую степень и участник дебатов в этом году. Он изучает пять томов учений тибетского буддизма уже 31 год и учился у нескольких великих буддийских мастеров. Теперь Чампа Шипал уверен, что готов попытаться получить степень геше лхарамбы. "Благодаря поддержке правительства у меня есть возможность получить ученую степень. Я буду усиленно готовиться к выпускному экзамену в следующем году, - говорит Чампа Шипал. - Я также хочу искренне поблагодарить всех мастеров и моих друзей-монахов за поддержку".