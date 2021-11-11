Четыре самолета НАТО приближались к границам РФ в районе Черного моря

Четыре разведывательных самолета НАТО были обнаружены и сопровождались в минувшие сутки в Черноморском регионе, вблизи российских границ. Как сообщили в Минобороны РФ, были зафиксированы полеты самолетов-разведчиков U-2S, RC-135, а также двух базовых патрульных самолетов P-8А Poseidon. Воздушная разведка выполнялась над северо-западной и центральной частями Черного моря.

В военном ведомстве отметили, что с 12 до 15 часов самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании также попытался приблизиться к российской границе в районе юго-западной части Крымского полуострова.

Для его контроля в воздух был поднят истребитель Су-30 ВКС России из состава дежурных сил. Он приблизился к самолету-разведчику на удалении около 30 километров от границы РФ. После сближения британский самолет изменил курс и удалился от границы России.