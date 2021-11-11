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11.11.2021 18:17
Рубрика: Экономика

Что будет с ценами на продукты после введения ограничений

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
В России планируется ввести очередные ограничения на вывоз одного продовольствия и снять ограничения на ввоз другого. Это позволит "отвязать" внутренние цены от мировых, которые стремительно растут второй год подряд. При этом аграрии тоже не останутся внакладе. Но госрегулирование чуть больше или чуть дольше может привести к сокращению производства продовольствия и, значит, снова росту цен, предупреждают эксперты.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Минсельхоз предложил ввести беспошлинную квоту на ввоз в Россию в 2022 году свинины (до 200 тыс. тонн) и говядины (до 100 тыс. тонн). Также предлагается установить тарифную квоту на сахар. Если цены на зерно и подсолнечное масло на мировом рынке продолжат расти, пошлины могут увеличить. Также в первом полугодии 2022 года будет установлена квота на вывоз зерна и отдельно на вывоз пшеницы - так можно будет гарантировать, что необходимый объем останется внутри страны. Об этом рассказал глава минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании у президента России.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин обсудил ситуацию с коронавирусом и цены на продукты

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин допускает, что в сложившейся ситуации энергокризиса в Европе и снижения предложения минудобрений на мировом рынке некоторые страны - экспортеры сельхозпродукции будут вынуждены снизить прогнозы урожая. Это приведет к росту мировых цен на базовые продукты питания, включая зерно. В этом случае, чтобы минимизировать рост цен на российском рынке, придется пересмотреть формулу расчета пошлины.

Беспошлинные квоты на свинину и говядину, возможно, решат сиюминутные социальные вопросы - позволят снизить цены. Но такие меры надо применять точечно, рассчитывая каждую партию импорта, чтобы не навредить отрасли, считает генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. Свининой страна обеспечивает себя сама. Рост цен был вызван отчасти вспышками африканской чумы свиней (АЧС). Но сейчас на рынок наконец стала поступать продукция предприятий, оправившихся от АЧС.

Беспошлинные квоты на свинину и говядину позволят снизить цены, но их надо применять точечно

При этом на мировом рынке огромный объем дешевой свинины. Китай перестал закупать мясо в Бразилии (около 80 тыс. тонн в месяц). Бразилия даже перестала бить свой скот, потому что свинину некуда девать. Запустив сейчас дешевую импортную свинину на наш рынок в дополнение к нашему возросшему объему, обвалим цены. И у российских предприятий не будет стимулов производить мясо, поясняет Костюк.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Названы главные способы снижения цен на продукты

По говядине другая ситуация. Своей нам недостаточно. Но говядина от мясных пород и не является социальным продуктом в отличие от дешевой свинины или курицы. Это дорогое мясо. Есть смысл регулировать ее, только если ежемесячный рост цен будет выше 5%. "Но сам факт регулирования может остановить ряд инвестпроектов, которых и так можно сосчитать по пальцам одной руки", - считает Роман Костюк.

Квота на беспошлинный ввоз сахара была введена еще в этом году, но так и не была выбрана - из 350 тыс. тонн ввезли менее 40 тыс. тонн с мая по август, напоминает руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. В 2022 году ввоз может быть выше, если мировые цены на сахар снизятся. Но текущий уровень мировой цены даже без пошлины не позволит снизить внутреннюю цену на сахар в России, считает эксперт.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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