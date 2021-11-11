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11.11.2021 10:59
Рубрика: Общество

Цифровые технологии повышают безопасность дорожного движения

Текст: Екатерина Некрасова
В России насчитывается от 4 до 5 миллионов профессиональных водителей. Это одна из самых востребованных в стране специальностей. Перед тем, как сесть за руль, водители обязаны проходить предрейсовые медосмотры. Тревожная статистика показывает, что в каждом третьем случае отметки о допуске к работе в путевом листе являются фиктивными, а в крупных городах - даже в каждом втором случае. "Черный рынок" по продаже фиктивных путевых листов, видимо, процветает. Между тем, объективная оценка уровня здоровья водителей и степени их утомления является необходимым условием для снижения числа и тяжести дорожно-транспортных происшествий.

Пандемия COVID-19 подталкивает к развитию автоматизированных и цифровых технологий, в том числе в области здравоохранения. Возможности телемедицины уже успешно применяются для медосмотров водителей. Примером является использование настольной автоматизированной системы MedPoint24, оборудованной двумя видеокамерами, алкотестером, термометром, тонометром и термопринтером, для предрейсового дистанционного осмотра. Водитель должен сначала авторизоваться, затем самостоятельно пройти процедуры измерения артериального давления, частоты пульса, температуры и содержания алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

Полученная информация прибором шифруется и автоматически пересылается через интернет в медучреждение фельдшеру, который тут же оценивает медицинские показатели водителя и принимает решение о его допуске. Затем аппарат распечатывает заключение медика, и эта отметка наклеивается на путевой лист. Среднее время дистанционного осмотра составляет 2,5 минуты, в то время как обычный осмотр фельдшером занимает не менее 10 минут.

По словам представителя компании-разработчика комплекса, председателя совета директоров MedPoint24 Олега Крауса, цифровые технологии помогают решить три проблемы. Во-первых, автоматизированные системы работают в режиме 24/7, 365 дней в году. Водители могут пройти осмотр практически в любой точке страны, потому что установить аппарат можно даже в удаленных местах, где нет возможности разместить кабинет медика. Во-вторых, исключается человеческий фактор: с прибором невозможно "договориться", а с принимающим решение фельдшером водитель не контактирует. В-третьих, повышается производительность работы фельдшера.

Одним словом, цифровые технологии в медицине помогают автоматизировать процессы, повысить производительность и эффективность, а также выявить группы риска профессиональных заболеваний. У водителей, например, к таковым относится гипертония.

"Мы запустили эту услугу в 2017 году таким образом, что клиенту не требуется отдельно приобретать устройство, настраивать связь и т.д., - отмечает Олег Краус. - Клиент говорит нам, сколько у него "точек" и сколько он выпускает водителей, мы устанавливаем оборудование, а дальше он платит за фактически проведенные осмотры. То есть мы индивидуально подходим к каждому клиенту и оказываем услугу "под ключ", учитывая все его потребности".

Но для автоматизированных медицинских осмотров для водителей нужен прочный законодательный фундамент. В 2020 году в Государственную Думу был внесен законопроект о медицинском обеспечении безопасности дорожного движения с применением телемедицинских технологий. Однако документ не смог пройти согласование в правительстве РФ, один из аргументов - опасение, что нововведения "повлекут за собой дополнительные расходы работодателей…".

Тем не менее, работа над законопроектом об использовании телемедицинских технологий при проведении предрейсовых медосмотров для водителей продолжается. Так, уже прошел общественное обсуждение проект Минздрава России "О внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях совершенствования проведения медицинских осмотров". Его соисполнителями выступили МВД, Минтруд РФ, Федеральное медико-биологическое агентство России, Минтранс и Минэнерго РФ.

Можно надеяться, что новый документ будет успешнее своего предшественника. По мнению экспертов, распространение практики предрейсовых осмотров водителей с помощью телемедицинских технологий отвечает интересам добросовестных работодателей и работников, поскольку первым обеспечивает экономию денег, а вторым - времени. А главное - это важно для общества, поскольку речь идет об уменьшении аварийности на дорогах и сохранении человеческих жизней, а также о повышении уровня контроля за состоянием здоровья сотрудников.

Общество Здоровье

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