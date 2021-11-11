Депутаты предложили запретить для детей рекомендации в онлайн-кинотеатрах

Депутаты Госдумы настроены запретить рекомендательные сервисы для аудитории младше 14 лет. По мнению законодателей и общественников, до достижения этого возраста только родители имеют право что-то предлагать детям.

Рекомендательные алгоритмы и реклама в детских профилях онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов должна быть ограничена, заявил в рамках круглого стола в Общественной палате депутат Госдумы и зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По мнению парламентария, сервисам необходима кнопка отключения рекомендательных алгоритмов и обязательное предупреждение о том, что они используются. Причем речь идет не только об онлайн-кинотеатрах, но и о стриминговых сервисах и социальных сетях.

Поддерживает инициативу и глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Детский плейлист на стриминговых платформах, как считает Мизулина, должен полностью формироваться родителями. "Необходимо полностью отключить для детской аудитории до 14 лет рекомендательные алгоритмы на всех онлайн-площадках, в том числе и в социальных сетях", - заявила она, добавив, что подобные меры уже реализуются в Великобритании и в США.

Соответствующий законопроект уже обсуждается в Госдуме и будет внесен до конца года. По словам Горелкина, рекомендательные сервисы по умолчанию должны быть отключены и для взрослых пользователей.

Еще одной угрозой для детей представители общественности и Роскомнадзора считают нецензурную брань и откровенные сцены в контенте, демонстрируемом на онлайн-платформах.

По словам директора по правовым вопросам Okko и Rambler Натальи Булаевой, контролировать, что именно смотрят дети на стриминговых платформах, должны в том числе их родители. Эффективной мерой отслеживания, она считает push-уведомления родителям о попытке получить доступ к контенту с возрастными ограничениями с возможностью разрешить или запретить его.

Как отметил генеральный директор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин, индустрия не может полностью решать задачу по контролю за тем, что смотрят дети, замещая их родителей, но заинтересована в том, чтобы создать максимально удобные инструменты для реализации ими этого контроля. Но ответственность в конечном счете все равно остается на родителях.

В свою очередь ассоциация "Интернет-видео" выступила с инициативой разрешить использование ненормативной лексики в платном видеоконтенте для зрителей 18 лет и старше на площадках аудиовизуальных сервисов. Сейчас на эти площадки распространяется регулирование аналогичное телевизионным каналам.

"Мы предлагаем заменить запрет на ряд условий распространения материалов с нецензурной бранью: маркировка 18+, платный доступ и ручной выбор аудиодорожки, причем по умолчанию должна быть включена дорожка, не содержащая нецензурную лексику. Такой подход полностью соответствует принципам, заложенным в 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", например при реализации печатной продукции", - заявил Бырдин "РГ".

В противном случае, по мнению Алексея Бырдина, будут созданы предпосылки для развития нелегального оборота контента с нецензурной бранью.

Пока же, как сообщили "РГ" в Роскомнадзоре, ведомство направило первые протоколы онлайн-кинотеатрам за неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации.

По данным газеты "Ведомости", речь идет об онлайн-кинотеатре Megogo. Претензии касаются нецензурной лексики и эксплуатации темы секса в фильме "Никто не знает про секс" (2006 г.) российского режиссера Алексея Гордеева. Такой контент должен быть промаркирован рейтингом "18+", на сервисе же она имела рейтинг "16+".

Всего в 2021 году Роскомнадзор направил владельцам аудиовизуальных сервисов 39 требований устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе 15 за несоответствие маркировки содержанию художественных фильмов.

Согласно законодательству, за нарушение требования предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 19.7.10-2 КоАП РФ в виде штрафа для должностных лиц от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Пять владельцев аудиовизуальных сервисов привлечены к административной ответственности в связи с отсутствием социальной рекламы о вреде потребления табака при демонстрации художественных фильмов, сообщили в Роскомнадзоре. Ответственность за подобное нарушение предусмотрена ч. 5 ст. 14.3.1 КоАП РФ в виде административного штрафа для должностных лиц в размере до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч рублей.