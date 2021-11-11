Десять самых известных экранизаций Достоевского

Несмотря на всю многоплановую сложность произведений великого мастера, режиссеры не боялись экранизировать его романы. У Федора Михайловича более 150 экранизаций - первые появились еще в немом кино. Две первые ленты по Достоевскому не сохранились. Зато в 1910-м году вышел "Идиот" Петра Чардынина. Режиссер уложил знаменитый роман в какие-то коротенькие 15 минут. В 1915-м году в те же пятнадцать минут уместилась первая экранизация "Бесов". "РГ" предлагает пересмотреть самые известные экранизации самого сложного русского классика, снятые как у нас, так и за рубежом.

"Белые ночи" с Марчелло Мастроянни (1957)

Лента Лукино Висконти с великолепным Марчелло Мастроянни. Победитель Венецианского кинофестиваля 1957 года. Действие фильма перенесено из Петербурга в Ливорно. Правда, бутафорский, снятый в павильоне. И белых ночей там не бывает. Сказочный Ливорно, но не менее романтичный от этого. Молодой итальянец Марио влюбляется в русскую девушку Наталью (Мария Шелл), которая ждет своего неожиданно пропавшего возлюбленного (Жан Маре). Из краткого синопсиса понятно, что интерпретация Федора Михайловича получилась вольной, но удивительно тонкой - ее очарование не только в образе, который создал Мастроянни, но и в психологизме, которым Висконти щедро приправил свою картину.

Кадр из фильма "Белые ночи". Фото: www.kinopoisk.ru

Японский "Идиот" Акиры Куросавы (1951)

Русская классика от великого японца. Пожалуй, самая экзотическая экранизация Федора Михайловича и при этом весьма тонко устроенная. Действие фильма перенесено на Хоккайдо, самый северный из японских островов. Камэда возвращается домой. В трюме парохода он встречается с новоиспеченным миллионером Акамой, который рассказывает о своей роковой страсти к красавице Тэко Насу… Фильм был разгромлен критиками, но совершенно незаслуженно. Спустя 70 лет после премьеры он смотрится невероятно актуально. О ленте положительно отзывался даже знаменитый ученый Дмитрий Лихачев. "Я думаю, классика современна, пока современны проблемы, поднятые в произведении, как, например, в "Идиоте", - говорил он. - Ведь Мышкин гибнет оттого, что он беззащитен, слишком сложен и слишком высок для того мира, в который пришел. Это проблема вечная и, наверное, повсеместная. Поэтому для японцев оказалось закономерным и органичным сделать Идиота японцем и нашим современником".

Кадр из фильма "Идиот" Акиры Куросавы. Фото: www.kinopoisk.ru

"Идиот" с Юрием Яковлевым (1958)

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Еще один Достоевский от Ивана Пырьева. Говорят, что Пырьев планировал снять три части картины. Но вышла только одна. Якобы Юрий Яковлев и Юлия Борисова, устав от съемок и от перфекционизма режиссера, отказались от продолжения. Важнейшая роль Юрия Яковлева. На экране он воплотил почти идеальный образ Мышкина - хрупкого и нежного снаружи, но изможденного внутренней работой души на пределе всех возможностей.

Кадр из фильма "Идиот" с Юрием Яковлевым (1958). Фото: www.kinopoisk.ru

Голливудский боевик "Карамазовы" (1958)

Ричард Брукс превратил роман Достоевского в криминальный боевик. Достоевский и лихой голливудский триллер? Почему бы и нет. Получился просто захватывающий фильм со множеством сюжетных линий, под стать роману. Образы всех Карамазовых схвачены очень точно. Пожалуй, лучшее понимание Достоевского на всем голливудском пространстве.

Кадр из фильма "Братья Карамазовы". Фото: www.kinopoisk.ru

Классические "Белые ночи" (1959)

После эпохальных картин - "Свинарка и пастух" и "Кубанские казаки" - Иван Пырьев экранизировал самую лиричную повесть Федора Михайловича, получилось почти камерное кинопроизведение. Настеньку и Мечтателя сыграли Людмила Марченко и Олег Стриженов. Удивительно близко к тексту и настроению литературного оригинала.

Кадр из фильма "Белые ночи" (1959). Фото: www.kinopoisk.ru

"Преступление и наказание" (1969) со Смоктуновским

Черно-белая драма. В роли Раскольникова - Георгий Тараторкин. В роли Порфирия Петровича - Иннокентий Смоктуновский. Фильм длится три с половиной часа, но они пролетают незаметно - классический детектив с умным и дотошным следователем и уничтоженным своим же деянием преступником.

Кадр из фильма "Преступление и наказание" (1969) со Смоктуновским. Фото: www.kinopoisk.ru

"Преступление и наказание" (1983) от финна Аки Каурисмяки

Действие перенесено в Хельсинки XX века. Удивительно, как знаменитый сюжет Достоевского гармонично наложился на Финляндию 1980-х годов и ее социальные проблемы. Молодой маргинал, бывший студент, приехавший из глубинки, решает сам вершить правосудие. Подобно Раскольникову, главный герой Антти Рахикайнен задается вопросом, "тварь ли он дрожащая или право имеет".

Кадр из фильма "Преступление и наказание" (1983) от финна Аки Каурисмяки. Фото: www.kinopoisk.ru

"Идиот" с Евгением Мироновым (2003)

Владимир Бортко в роли князя Мышкина снял Евгения Миронова. Эта роль вошла в хрестоматийную галерею героев Достоевского наравне с гениальным воплощением Мышкина в исполнении Юрия Яковлева. Как роман Федора Михайловича держится на Мышкине, так и десятисерийный фильм держится на Евгении Миронове, чей герой убедителен, чистосердечен и открыт миру.

Кадр из фильма "Идиот" с Евгением Мироновым (2003) Фото: www.kinopoisk.ru

"Братья Карамазовы" (2008) в формате спектакля

Фильм снят по одноименному роману и инсценировке Эвальда Шорма, на основе спектакля Дейвицкого театра, поставленного в 2000 году режиссером Лукашем Главицей. Режиссер - Петр Зеленка. Это своего рода "роман в романе". Труппа из Праги показывает в сталелитейном цеху на фестивале в Кракове постановку "Братьев Карамазовых". Оказывается, актеры и их персонажи удивительно схожи, их чувства и помыслы невероятно созвучны. Лента выдвигалась от Чехии на премию "Оскар", но в шорт-лист не вошла.

"Братья Карамазовы" (2008) в формате спектакля Фото: www.kinopoisk.ru

Сериал "Достоевский" (2010)

И, конечно, наш список был бы неполным без знаменитого сериала Владимира Хотиненко. Это вольная кинобиография Федора Михайловича. От участия в кружке петрашевцев до написания "Братьев Карамазовых" - этот период из жизни Достоевского выхватил режиссер. К слову, видные филологи-достоевисты Людмила Сараскина и Игорь Волгин с трактовкой Достоевского в популярном мини-сериале не согласились. Хотиненко обвиняли в недостоверности и излишней гламурности. А сам Хотиненко говорил: "Достоевского я полюбил, я понял его как человека и сроднился с ним. Достоевский был очень сложным человеком с очень непростым характером. Иногда вредный, но с удивительно тонким чувством юмора". Но, кажется, что благодаря все тому же Миронову экранизации многое простили.