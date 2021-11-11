Диетолог назвала ежедневную порцию изюма, снижающую холестерин

Даже небольшое количество изюма, ежедневно употребляемого в пищу, может принести пользу организму. Об этом рассказала РИА Новости диетолог Анна Мелехина.

Она отметила, что достаточно добавлять каждый день в рацион 25 граммов изюма. Это примерно 1/4 чашки.

По словам диетолога, в изюме содержатся флавоноиды, способные оказывать антиоксидантное действие, снижающие уровень плохого холестерина, расслабляющие сосуды и уменьшающие риск возникновения ишемической болезни сердца. При этом наибольшее количество антиоксидантов содержат красные сорта винограда.

Анна Мелехина добавила, что с изюмом человек получает пищевые волокна и витамины, а также этот продукт придает сладкий вкус продуктам. Однако злоупотреблять изюмом не стоит. Если его съесть слишком много, это может привести к диарее, тошноте или рвоте. Также черный изюм не рекомендуется употреблять с некоторыми антибиотиками: этот продукт препятствует усвояемости лекарства.

При серьезных проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.