Доля операций по картам национальной платежной системы впервые превысила 25%

Доля операций по картам "Мир" впервые превысила 25%. С 2020 года этот показатель вырос на 1,8 процентных пункта. Это следует из статистики Банка России по национальной платежной системе, с которой ознакомилась "Российская газета". В Национальной системе платежных карт (НСПК) ожидают, что до конца 2023 года этот показатель составит 27-30%.

По данным ЦБ, по итогам девяти месяцев 2021 года выпущено 108,6 млн карт "Мир". На "Мир" приходится 25,2% всех операций по картам в России и 32,3% выпуска новых карт, уточняется в материалах ЦБ.

"Карту "Мир" может открыть любой гражданин России, обязательно картой "Мир" обеспечиваются пенсионеры, государственные служащие, работники бюджетной сферы, люди, получающие бюджетные выплаты (например, получатели государственных пособий и студенты)", - уточнили в ЦБ.

В НСПК "Российской газете" сообщили, что по итогам третьего квартала 2020 года "Мир" занимал долю в 23,4%, а сейчас - более 25% в общем объеме карточных транзакций, и каждый следующий процент потребует еще более серьезной работы. "До конца 2023 года мы планируем достичь обозначенного стратегией Банка России показателя 27-30% по объемам платежей", - уточнили в НСПК.

В Райффайзенбанке, Уральском банке реконструкции и развития, "Русском стандарте", МТС Банке фиксируют рост доли транзакций по национальному "пластику". Более четверти новых клиентов ВТБ выбирают карту "Мир" в качестве первой, уточнили в его пресс-службе.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст отметил, что на популярность карт "Мир" повлияло требование о выплате всех социальных пособий и пенсий на карты, подключение Pay-сервисов. Дальнейший рост доли рынка карт "Мир" будет зависеть от того, как банки и платежная система смогут стимулировать клиентов получать и использовать нацкарты для платежей, считает он. "Он будет зависеть и от размера комиссий, которые уплачивает торговая точка, - если они окажутся ниже, чем у конкурирующих платежных систем, то и продавцы будут продвигать этот способ оплаты", - считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.