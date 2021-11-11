Новости

Генри Кавилл рассказал, кого он хотел бы сыграть во вселенной Marvel 18:00
Премьеры "Трансформеров" и "Звездного пути" перенесли 17:31
"Игра в кальмара" обогнала "Игру престолов" по популярности на YouTube 16:43
Стало известно, сколько Генри Кавилл заработал за съемки в "Ведьмаке" 16:10
Вышел трейлер третьего сезона сериала "Затерянные в космосе" 15:36

Джилленхол может сыграть вышибалу в ремейке "Придорожной закусочной"

Новости
    11.11.2021, 18:10
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стало известно о планах студии MGM заполучить в ремейк фильма 1989 года "Придорожная закусочная" (Road House) Джейка Джилленхола и Дага Лаймана в качестве режиссера.

Фото: kinopoisk.ru
Харди и Тейтум сыграют в фильме об эвакуации союзников из Афганистана

Как пишет Deadline, сроки запуска проекта пока туманны. Джейк Джилленхол сейчас говорится к роли солдата у Гая Ричи в фильме "Переводчик" (The Interpreter), где сержант возвращается в Афганистан, чтобы вернуть долг местному переводчику, который спас его жизнь. Даг Лайман занят на съемках фильма "Эверест" о восхождении Джорджа Мэллори в 1924 году. С горы альпинист с напарником не вернулся.

В фильме 1989 года, также известного как "Дом у дороги" главную роль сыграл Патрик Суэйзи ("Привидение", "Грязные танцы"). Картина рассказывает о противостоянии вышибалы Далтона из бара "Двойная порция" в Миссури и криминального авторитета Брэда. Она получила четыре номинации на "Золотую малину", но имеет довольно высокий зрительский рейтинг.

Новости

Леди Гага сняла первый тикток в образе с премьеры "Дома Gucci" 15:08
От неизлечимой болезни умерла актриса Линда Карлсон 14:56
Disney отложила премьеры сериалов по франшизам Marvel и Star Wars 14:05
Идрис Эльба выложил фото со съемок фильма по "Лютеру" 14:04
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Фото: Кристофер Уокен уничтожил работу Бэнкси во время съемок сериала 13:35
Умерла сыгравшая Элизабет Тэйлор актриса Харриет Маргулис 13:30
⧣ ремейк
Фото: youtube.com/ Netflix
Netflix показал второй тизер перезапуска мексиканского сериала Rebelde 10.11.2021
Сериалы "Доктор Фостер", "Лютер" и "Офис" станут скандинавскими 04.11.2021
Галь Гадот сыграет злую королеву-мачеху в "Белоснежке" от Disney 04.11.2021
⧣ MGM
Фото: UPI Россия
Фото: образы актеров на премьере "Дома Gucci" в Лондоне вызвали споры 10.11.2021
В Сети появились новые кадры из "Дома Gucci" 10.11.2021
Леонардо Ди Каприо сыграет основателя секты Джима Джонса 09.11.2021