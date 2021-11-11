Джилленхол может сыграть вышибалу в ремейке "Придорожной закусочной"

Стало известно о планах студии MGM заполучить в ремейк фильма 1989 года "Придорожная закусочная" (Road House) Джейка Джилленхола и Дага Лаймана в качестве режиссера.

Как пишет Deadline, сроки запуска проекта пока туманны. Джейк Джилленхол сейчас говорится к роли солдата у Гая Ричи в фильме "Переводчик" (The Interpreter), где сержант возвращается в Афганистан, чтобы вернуть долг местному переводчику, который спас его жизнь. Даг Лайман занят на съемках фильма "Эверест" о восхождении Джорджа Мэллори в 1924 году. С горы альпинист с напарником не вернулся.

В фильме 1989 года, также известного как "Дом у дороги" главную роль сыграл Патрик Суэйзи ("Привидение", "Грязные танцы"). Картина рассказывает о противостоянии вышибалы Далтона из бара "Двойная порция" в Миссури и криминального авторитета Брэда. Она получила четыре номинации на "Золотую малину", но имеет довольно высокий зрительский рейтинг.