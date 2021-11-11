Экологичным проектам по недвижимости дадут льготные кредиты

Для возведения таких зданий будут выдаваться кредиты по сниженным ставкам, выпускаться "зеленые" облигации. Преимущество получат проекты, где снижено потребление энергии, воды, кондиционирования более чем на 20 процентов по сравнению с аналогичными зданиями. Поощряется строительство озеленяемых и эксплуатируемых крыш, разведение декоративных растений, строительство общественных пространств, свободных от транспорта.
Тем временем в России почти на три миллиона квадратных метров недвижимости застройщиками получены сертификаты о соответствии зданий целям устойчивого развития. Это более 150 строений, из них 65 процентов - жилые дома, сообщает разработчик стандарта Green Zoom АНО "НИИ устойчивого развития в строительстве" (НИИУРС).
Суммарная экономия энергоресурсов на отопление этих объектов по сравнению с базовыми зданиями составила 112,5 миллиона киловатт-часов в год, на электроснабжение - 100,9 миллиона. Затраты на эксплуатацию объектов сократились на 400,4 миллиона рублей в год, а выбросы углекислого газа в атмосферу - на 29,6 тысячи тонн ежегодно.
Green Zoom - первый в России стандарт соответствия экологическим требованиям и энергосбережению в коммерческом и жилом строительстве, с возможностью выдачи сертификата. Сертификация добровольная. Девелопер должен представить рабочую документацию и отчеты, поясняет директор АНО "НИИУРС" Вера Бурцева. После ввода в эксплуатацию системы здания проверяют еще раз.
"Зеленое строительство" - часть тренда на устойчивое развитие. Приветствуется, например, вторичное использование материалов, скажем, битого бетона, сокращение плеча перевозок - доставка материалов с ближнего завода меньше влияет на экологию. Используемые в кондиционировании хладагенты не должны разрушать озоновый слой, отделочные материалы - содержать низкое количество летучих соединений.
При этом "зеленое" здание должно оставаться комфортным и недорогим в эксплуатации. Например, экономить воду и плату за нее можно не из-за ограничений в потреблении, а за счет технологий - собирается дождевая вода. Затраты на отопление снижаются благодаря более теплым стенам и окнам, использованию тепла вентиляционных шахт или сточных вод.
Устойчивое развитие неотделимо от здоровья людей. В жилых комплексах могут устраиваться сенсорные сады - растения в них можно трогать, нюхать. В оформлении использовать песок, гальку, древесную щепу. Нужны спортплощадки, магазины экопродуктов. Учитывается акустический комфорт: необходимы тихие места для расслабления и восстановления. Приветствуется велоинфраструктура. В ЖК должен быть предусмотрен раздельный сбор мусора.
Получение сертификатов о соответствии "зеленым стандартам" пока не дает застройщикам официальных преимуществ, но повышает интерес покупателей. Пока экологичные дома строят в высокобюджетных сегментах, отмечает партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Но это коснется и массовых проектов. "Основной интерес к экологичным решениям проявляют миллениалы и зумеры. Для них важны материалы, организация раздельного сбора мусора, использование альтернативной энергии", - говорит она.
Технологии "зеленого строительства" набирают популярность во всем мире, говорит преподаватель кафедры теории и практики университета "Синергия" Марина Садовникова. "Спрос на более экологичное жилье присутствует и под влиянием общемирового тренда на экологичность и сохранение окружающей среды. Он будет расти", - считает она. При этом переплачивать только за экологичность жилья население большей частью пока не готово, добавляет эксперт.