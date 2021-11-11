Эксперт: Почти половина игрушек в онлайн-продаже являются подделкой

Новости

В Гидрометцентре предупредили о скором приближении зимы 02:46
Из-за коронавируса произошли сбои в плановой вакцинации от кори 02:10
Байден сообщил о слишком высоких ценах на потребительские товары в США 01:40
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве 01:15
Полиция задержала двух жителей Варшавы за перевозку мигрантов-нелегалов 01:02
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора 00:20
ЛНР: Киев выразил желание покупать уголь из Донбасса 10.11.2021
Тунберг призвала ООН объявить климатический кризис ЧС высшего уровня 10.11.2021
При обстреле боевиков ранен военнослужащий армии Сирии 10.11.2021
На Украине рекордно подорожало сало 10.11.2021
В Москве госпитализирован актер из "Дозоров" Игорь Савочкин 10.11.2021
ВОЗ назвала ковид причиной будущих вспышек кори 10.11.2021
В Карабахе открыли памятник миротворцу 10.11.2021
Воробьев допустил возможность обязательной вакцинации в Подмосковье 10.11.2021
Российские саперы продолжат разминирование в Лаосе 10.11.2021
Грызлов: Киев "валяет дурака" на переговорах контактной группы по Донбассу 10.11.2021
В Подмосковье закрыли зоопарк, сотрудники которого били енота 10.11.2021
Москвичей ждет ледяной дождь в ночь на четверг 10.11.2021
В Москве мужчина обстрелял сотрудника ФСИН 10.11.2021
РФ не примет участия в виртуальной встрече глав МИД по борьбе с COVID-19 10.11.2021
Карпин заявил, что поставил точку в вопросе приглашения Дзюбы в сборную 10.11.2021
Звезды поттерианы вернутся к своим ролям в юбилейном спецэпизоде 10.11.2021
Джикия сможет сыграть за сборную России против Кипра и Хорватии 10.11.2021
Названы даты выхода "Неудержимых 4" и экранизации Borderlands в России 10.11.2021
Стало известно, по чьей вине произошло ДТП с актрисой Еленой Сафоновой 10.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
11.11.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Эксперт: Почти половина игрушек в онлайн-продаже являются подделкой

Текст: Дарья Худякова
Контрафакт игрушек переходит в онлайн. 46% игрушек в онлайн-ретейле - подделка, свидетельствует исследование российского рынка детских товаров за 2019-2021 годы сервиса Gorodissky IP Security.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Одна из самых подделываемых игрушек в России за 2021 год - куклы LOL. Чаще всего контрафакт идет из Китая, но за 2021 год участились случаи контрафакта из Казахстана, Беларуси, Польши. Островки в ТЦ и магазины формата "у дома" - места, где контрафакт встречается чаще всего", - рассказал "РГ" Станислав Сидоров, генеральный директор Pro Control.

Фото: Максим Шеметов / ТАСС
Вопрос читателям: Какие у вас были игрушки?

По данным NPD Group, продажи лицензионных игрушек (с героями популярных фильмов, мультфильмов, брендовыми героями и т.п.) в 2020 году росли быстрее, чем остальных. При этом основной вклад в рост рынка официальной продукции внесли конструкторы - на них пришлось более половины от дополнительных продаж. Согласно исследованию Brandmonitor, оборот рынка поддельных детских игрушек составил 29 млрд руб. при аналогичном показателе для легального рынка в 100 млрд руб.

По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), объем контрафакта в сегменте детской продукции с использованием анимационных образов наиболее высокий и достигает 40%, тогда как в 2012 году его доля не превышала 30,2%. Среди наиболее подделываемых товарных категорий - игрушки и игры, включая персонажей для праздников (ростовые куклы), одежда и текстиль, канцелярия и товары для творчества.

Регистрация объекта интеллектуальной собственности (ОИС) может помочь производителю защитить свой товар от подделки. Кроме самой регистрации нужно подать заявление о включении объекта в Таможенный реестр. Однако опрос, проведённый АИДТ, показал, что участники индустрии, а особенно отечественные анимационные студии, плохо понимают преимущества оформления ОИС, в то время как это может помочь производителям защитить свой продукт от подделки.

Предприниматели считают сложным процесс регистрации и поддержки ОИС. Всего в Таможенном реестре по состоянию на август 2021 года зарегистрировано 5602 ОИС, права на которые принадлежат как зарубежным, так и российским компаниям. В 2020 году эта цифра составляла 5401 ОИС. Количество ОИС, содержащих анимационные образы, права на которые принадлежат как российским, так и зарубежным правообладателям составляет всего 118 объектов. Среди правообладателей больше всего ОИС зарегистрировано у студии анимационного кино "Мельница": это такие герои, как Лунтик и его друзья, Илья Муромец и Соловей Разбойник, Барбоскины.

В первом полугодии 2021 года, благодаря принятию мер по защите прав на ОИС, таможенные органы выявили более 1,35 млн единиц поддельной детской продукции. "Предотвращен ущерб, который мог быть причинен правообладателям в связи с введением контрафактных товаров в гражданский оборот, на сумму свыше 242 млн руб.", - сообщили в пресс-службе ФТС России. Обычно контрафактную продукцию находят в международных почтовых отправлениях и во время проверки физических лиц в пунктах пропуска.

По данным ФТС России, в 2020 году при проверке детских товаров было возбуждено 316 дел об административных правонарушениях. В РФ незаконное распространение объектов интеллектуальной собственности наказывается штрафом до 200 тыс. руб., а также лишением свободы до двух лет. Уголовная ответственность за продажу контрафакта наступает, если владельцу ущерб причинен на сумму больше 100 тыс. руб.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Роспотребнадзор усилил контроль за опасными продуктами и игрушками

Мешает по борьбе с нарушениями то, что статистика по контрафакту от Евразийского экономического союза приходит с большим запозданием, отмечает Анна Фомичева, сооснователь мультисервисной SAAS-платформы Digital Ved. Из-за этого "не получается оперативно вырабатывать комплекс необходимых мер". "В настоящее время Евразийская экономическая комиссия апеллирует данными только по 2020 году. Так, в последнем отчетном периоде количество выявленного контрафакта было на 2,3 млн единиц меньше, чем в 2019 году", - говорит она.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин утвердил стратегию борьбы с контрафактом в промышленности на ближайшие пять лет. В первую очередь планируется развивать системы маркировки и прослеживаемости товаров. Также, согласно распоряжению Мишустина, нужно ужесточить ответственность за производство, хранение, переработку и сбыт контрафакта.

Справка "РГ"

Доля отечественных товаров для детей на российском рынке детских товаров в 2020 году, по данным Минпромторга России, составила 27,4%, а объем рынка детских товаров достиг 831,8 млрд руб. (в 2019 году - 843,4 млрд руб.). Объемы российского производства индустрии в 2020 году составили 228,3 млрд руб. Объемы импорта продукции для детей на территории РФ за 2020 год - 677,6 млрд руб.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Путин потребовал навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора
На Украине рекордно подорожало сало
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, чем грозит пожилым отказ от прививки
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью