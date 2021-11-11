Эксперт: Почти половина игрушек в онлайн-продаже являются подделкой

Контрафакт игрушек переходит в онлайн. 46% игрушек в онлайн-ретейле - подделка, свидетельствует исследование российского рынка детских товаров за 2019-2021 годы сервиса Gorodissky IP Security.

"Одна из самых подделываемых игрушек в России за 2021 год - куклы LOL. Чаще всего контрафакт идет из Китая, но за 2021 год участились случаи контрафакта из Казахстана, Беларуси, Польши. Островки в ТЦ и магазины формата "у дома" - места, где контрафакт встречается чаще всего", - рассказал "РГ" Станислав Сидоров, генеральный директор Pro Control.

По данным NPD Group, продажи лицензионных игрушек (с героями популярных фильмов, мультфильмов, брендовыми героями и т.п.) в 2020 году росли быстрее, чем остальных. При этом основной вклад в рост рынка официальной продукции внесли конструкторы - на них пришлось более половины от дополнительных продаж. Согласно исследованию Brandmonitor, оборот рынка поддельных детских игрушек составил 29 млрд руб. при аналогичном показателе для легального рынка в 100 млрд руб.

По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), объем контрафакта в сегменте детской продукции с использованием анимационных образов наиболее высокий и достигает 40%, тогда как в 2012 году его доля не превышала 30,2%. Среди наиболее подделываемых товарных категорий - игрушки и игры, включая персонажей для праздников (ростовые куклы), одежда и текстиль, канцелярия и товары для творчества.

Регистрация объекта интеллектуальной собственности (ОИС) может помочь производителю защитить свой товар от подделки. Кроме самой регистрации нужно подать заявление о включении объекта в Таможенный реестр. Однако опрос, проведённый АИДТ, показал, что участники индустрии, а особенно отечественные анимационные студии, плохо понимают преимущества оформления ОИС, в то время как это может помочь производителям защитить свой продукт от подделки.

Предприниматели считают сложным процесс регистрации и поддержки ОИС. Всего в Таможенном реестре по состоянию на август 2021 года зарегистрировано 5602 ОИС, права на которые принадлежат как зарубежным, так и российским компаниям. В 2020 году эта цифра составляла 5401 ОИС. Количество ОИС, содержащих анимационные образы, права на которые принадлежат как российским, так и зарубежным правообладателям составляет всего 118 объектов. Среди правообладателей больше всего ОИС зарегистрировано у студии анимационного кино "Мельница": это такие герои, как Лунтик и его друзья, Илья Муромец и Соловей Разбойник, Барбоскины.

В первом полугодии 2021 года, благодаря принятию мер по защите прав на ОИС, таможенные органы выявили более 1,35 млн единиц поддельной детской продукции. "Предотвращен ущерб, который мог быть причинен правообладателям в связи с введением контрафактных товаров в гражданский оборот, на сумму свыше 242 млн руб.", - сообщили в пресс-службе ФТС России. Обычно контрафактную продукцию находят в международных почтовых отправлениях и во время проверки физических лиц в пунктах пропуска.

По данным ФТС России, в 2020 году при проверке детских товаров было возбуждено 316 дел об административных правонарушениях. В РФ незаконное распространение объектов интеллектуальной собственности наказывается штрафом до 200 тыс. руб., а также лишением свободы до двух лет. Уголовная ответственность за продажу контрафакта наступает, если владельцу ущерб причинен на сумму больше 100 тыс. руб.

Мешает по борьбе с нарушениями то, что статистика по контрафакту от Евразийского экономического союза приходит с большим запозданием, отмечает Анна Фомичева, сооснователь мультисервисной SAAS-платформы Digital Ved. Из-за этого "не получается оперативно вырабатывать комплекс необходимых мер". "В настоящее время Евразийская экономическая комиссия апеллирует данными только по 2020 году. Так, в последнем отчетном периоде количество выявленного контрафакта было на 2,3 млн единиц меньше, чем в 2019 году", - говорит она.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин утвердил стратегию борьбы с контрафактом в промышленности на ближайшие пять лет. В первую очередь планируется развивать системы маркировки и прослеживаемости товаров. Также, согласно распоряжению Мишустина, нужно ужесточить ответственность за производство, хранение, переработку и сбыт контрафакта.

Справка "РГ"

Доля отечественных товаров для детей на российском рынке детских товаров в 2020 году, по данным Минпромторга России, составила 27,4%, а объем рынка детских товаров достиг 831,8 млрд руб. (в 2019 году - 843,4 млрд руб.). Объемы российского производства индустрии в 2020 году составили 228,3 млрд руб. Объемы импорта продукции для детей на территории РФ за 2020 год - 677,6 млрд руб.