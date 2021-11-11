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11.11.2021 11:54
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, кто получит компенсации при уходе c рынка Mouzenidis

Текст: Евгений Гайва
Компенсации за оплаченные и несостоявшиеся туры, реализованные туроператором Mouzenidis, в случае его ухода с рынка смогут получить только те туристы, которые приобрели комплексный турпродукт. Об этом рассказал "РГ" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Он пояснил, что юридические лица, относящиеся к компании Mouzenidis, были застрахованы, и страховка является основным инструментом финансовой ответственности. Есть также фонды персональной ответственности туроператоров, но они до конца не сформированы, там накоплены небольшие суммы.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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"Безусловно, мы понимаем, что страховых выплат не хватит, конечно вторым этапом средства, которые есть в фондах, будут использованы на дополнительные выплаты туристам", - отметил Осауленко.

Но выплаты будут сделаны не всем клиентам туроператора. "Все выплаты и страховые, и из фондов в соответствии с законом производятся только туристам, которые приобрели комплексный турпродукт. То есть в пакете, как минимум, должна быть перевозка и проживание в отеле", - сказал руководитель "Турпомощи".

Он пояснил, что в случае ухода туроператора с рынка начинается формирование реестра неисполненных обязательств. Как правило, выясняется, что более половины или даже две трети всех поданных от туристов заявок относятся не к комплексному турпродукту, а к услугам. Например, это может быть только покупка билета, только заказ трансфера или только бронирование отеля. "Эти услуги под выплаты не подпадают, выплат не будет", - подчеркнул эксперт.

Все имеющиеся средства будут распределяться пропорционально суммам, внесенных за тур, как предписывает закон. Но сейчас определить, насколько хватит средств невозможно.

Туроператор Mouzenidis был одним из крупнейших на греческом рынке. Проблемы возникли после смерти основателя и главы компании Бориса Музенидиса в марте 2021 года. В июне туроператор сообщил, что приостанавливает обслуживание клиентов до конца июля из-за финансовых проблем.

Ситуация усугубилась из-за ограничения турпотоков на фоне пандемии коронавируса. Проблемы испытывает принимающая сторона Mouzenidis, отметил Осауленко. Кроме того, отправить в туры всех туристов, купивших путевки, туроператор не успел, так как в Грецию пока не летают чартерные рейсы, заметил он.

Подобные проблемы испытывают многие туроператоры, работавшие на выездном рынке. У зарубежных партнеров на данный момент находятся сотни миллионов евро по всему миру, оплаченных российскими туристами. Партнеры в подавляющем большинстве признают эти долги, но механизмов, которые позволяли бы вернуть деньги российским туркомпаниям нет. "Потому если туроператор уходит, мы делаем спонсорский вклад нашему партнеру за рубежом", - сказал Осауленко.

К разрешению ситуации подключилось Федеральное агентство по туризму. Судьба российского представительства Mouzenidis Travel будет решена в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Мы удивлены бездействию греческой стороны, для которой российский рынок многие годы был стратегическим, а миллионы россиян с большой симпатией относились к греческой культуре и традициям, с удовольствием проводили там отпуск. Сложившаяся ситуация, без сомнения, может нанести урон, прежде всего, туристическому имиджу Греции как гостеприимного направления для отдыха россиян", - передали в пресс-службе слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой. Она отметила, что ведомство будет искать любую возможность для разрешения ситуации.

"Тем не менее, судьбу российского представительства греческого туроператора "Музенидис Трэвел", который работает по российским законам, нам предстоит решить в ближайшие дни", - отметила Догузова.

По мнению представителей туротрасли, туроператор Mouzenidis может уйти с рынка.

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