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11.11.2021,  
08:38
Текст:  Николай Грищенко

Электрический купол для защиты от дронов разработали в России

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

В военном учебно-научном центре Сухопутных войск РФ разработан комплекс защиты критически важных объектов инфраструктуры от нападения больших групп беспилотников. Новое средство обороны представляется собой "электризуемое заграждение купольного типа".

Как сообщает РИА Новости, изобретение военных ученых в конце октября было оформлено в Роспатенте.

Устройство состоит из управляемого электризуемого заграждения в форме двух сетчатых куполов, а также радаров, автоматизированного рабочего места оператора и устройства преобразования электрической энергии, а также источника питания и системы видеонаблюдения.

С помощью средств радиоэлектронного обнаружения купол может определять находящиеся в полете дронов, а также отслеживать параметры их движения. Предусмотрено три режима работы: охранный, охранно-отталкивающий и охранно-поражающий.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Предполагается, что новая система защиты от роя дронов будет применяться при охране атомных электростанций, нефтехранилищ и других инфраструктурных объектов.

Кстати

Ученые федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики предложили использовать для обороны АЭС от беспилотников снаряды с режущими сетями. Вместо шрапнели снаряд несет метательные блоки, в каждом из которых находится взрывчатка и грузы, соединенные гибкими связующими режущими элементами. При подрыве грузы выстреливаются и растягивают за собой режущую беспилотники сеть.

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