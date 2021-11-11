За последние три года число компаний в ESG-рэнкинге российского бизнеса от рейтингового агентства RAEX-Europe выросло с 30 до 150.

Однако в рейтинге и сопоставлении сейчас нуждаются не менее 700 компаний России. ESG-оценка становится обязательным условием для привлечения финансирования и удержания рынка сбыта.

ESG-оценка - это совокупность трех характеристик: экологической, социальной и управленческой. Все они обеспечивают устойчивое развитие. А ESG-рэнкинг (список) - это удобный публичный инструмент быстрого сопоставления компаний по интегральному рейтингу. При этом положение компании в рэнкинге может меняться не только по причинам, связанным с самой компанией, но и из-за достижений других компаний и появления новых участников. Тут вспоминается "эффект Черной Королевы" из "Алисы в Зазеркалье": "приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте". В истории рэнкинга агентства RAEX было несколько эффектных включений новых чемпионов, например компаний "Полиметалл" и "Вымпелком".

Некоторые компании настаивают на исключении из рэнкинга, но это не их прерогатива. Рэнкинг и база рейтингов нужны рынку, заказ на них формируют инвесторы и партнеры. Однако подавляющее большинство уже давно оценило пользу рейтингов. Во-первых, они учитывают риски и позволяют построить компании собственную ESG-стратегию. Во-вторых, показывают всю цепочку поставок, что важно для экспортно ориентированных компаний. В-третьих, ESG-рейтинг - инструмент для привлечения финансирования. Часто кредиты выдаются с привязкой к ESG-рейтингу. Пример: Московский кредитный банк привлек средства немецкого банка Landesbank Baden-Wurttemberg с привязкой к уровню ESG-рейтинга от RAEX-Europe. И ставка финансирования зависит от динамики рейтинга. В-четвертых, рейтинги важны при формировании инвестпортфеля. Пример - ESG-оценка БПИФов одной из структур Россельхозбанка - "РСХБ Управление Активами".

ESG-оценка - это не всегда инициатива со стороны компании. Многие рейтинговые провайдеры, и RAEX в том числе, расширяют базы ESG-рейтингов и данных на основании интереса со стороны инвесторов, покупателей, банков и других участников рынка. Поэтому компании должны привыкнуть к тому, что их будут оценивать по нефинансовым параметрам. Конкурентной компании необходимо ориентироваться на международные стандарты раскрытия информации, а также ожидания провайдеров ESG-данных. Отсутствие информации воспринимается негативно. Банк России в июле 2021 года выпустил рекомендации публичным компаниям раскрывать в годовых отчетах информацию о том, как они учитывают факторы, связанные с воздействием на окружающую среду, социальной политикой и корпоративным управлением. На эти рекомендации, а также на международные стандарты SASB и GRI может ориентироваться бизнес в процессе подготовки и раскрытия нефинансовой отчетности.

ESG-оценка все более важна для получения кредитов и привлечения инвестиций

ESG рейтинги и рэнкинги - удобные инструменты для быстрого анализа информации. Однако нужно понимать, какая использована методология и на какой вопрос дается ответ. Корреляция между ESG-рейтингами от различных провайдеров низкая из-за различий в упомянутых аспектах. Для того чтобы получить преимущества от использования данных по ESG, например, выдать кредит надежному заемщику или улучшить характеристики инвестпортфеля, нужно глубоко погрузиться в тему, установить контакт с провайдером оценок.

Особенность ESG-рэнкинга от агентства RAEX-Europe, учитывающего 221 критерий в деятельности предприятия, - это возможность разделить компании на три кластера: зеленый, желтый и красный. Компании, получившие высокую оценку ESG (A-rating band), относятся к "зеленому" кластеру, их сейчас всего 18, и количество перестало расти уже после первых обновлений. Это как раз и характеризует текущую ситуацию в России: нефинансовую отчетность публикует множество компаний, но лишь малая часть действительно снижает экологические, социальные и управленческие риски. Компании, умеренно управляющие ESG-рисками, относятся к "желтому" кластеру. Их в рэнкинге RAEX-Europe большинство, при этом количество таких организаций за последний год выросло вдвое. Наиболее активно растущий сейчас "красный" кластер охватывает участников, имеющих значительные ESG-риски, в том числе из-за низкого уровня раскрытия информации.