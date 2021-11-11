ЕСПЧ не удовлетворил желание Саакашвили сменить тюремную больницу на клинику

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил желание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сменить тюремную больницу на частную клинику и рекомендовал ему начинать питаться открыто, а не тайком.

Об отклонении жалобы Саакашвили сообщили одновременно его адвокаты и министерство юстиции Грузии. "Вместо того чтобы перевести его в гражданскую клинику государства, суд призвал сторону-заявителя прекратить голодовку. Правительство Грузии должно предоставить ЕСПЧ информацию о здоровье и безопасности заявителя до 24 ноября 2021 года", - написал в Facebook глава минюста Рати Брегадзе. Защитник Саакашвили, скандальный русофоб Нико Гварамия, спорить не стал и даже нашел в решении ЕСПЧ положительный момент: возложенное на Тбилиси обязательство докладывать о бодрости духа, пищеварении и стуле экс-президента.

Возможно, в Страсбурге усомнились в самом факте месячной голодовки экс-президента, которая опровергается видео, где Саакашвили вальяжно ест в тюремном медпункте и находит в своем по-прежнему тучном организме силы сопротивляться конвою. Поэтому суд не стал однозначно становиться на сторону дискредитированного всей своей биографией жалобщика. Тем более перемещение конкретных заключенных из одной локации в другую не входит в компетенцию ЕСПЧ.