ФАС ответила на сообщения о росте цен на интернет и платное ТВ

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС подчеркнули, что рынок связи является социально значимым, поэтому сотрудники антимонопольной службы постоянно мониторят повышение тарифов связи по всей стране.

"При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов, служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования", - подчеркнули в ФАС.

Ранее СМИ сообщили, что в 2022 году стоимость услуг фиксированной связи, в первую очередь, домашнего интернета и платного ТВ, в России может вырасти примерно на 10%. О готовности поднять стоимость услуг заявили 78% топ-менеджеров операторов, при этом 48% опрошенных не исключили рост на 10% и выше.