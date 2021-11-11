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11.11.2021 07:38
Рубрика: Общество

Природа человека

Глава представительства МЭБ о последствиях небрежного отношения к окружающей среде
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Спецвыпуск № 256(8607)
Безответственное отношение к природе может привести к новым проблемам со здоровьем обитателей планеты, предупредил в интервью "Российской газете" руководитель Регионального представительства Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) по Европе в Москве, доктор ветеринарных наук Будимир Плавшич.
Ответственное отношение к животным и природе важно для здоровья будущих поколений. Фото: Photoxpress Ответственное отношение к животным и природе важно для здоровья будущих поколений. Фото: Photoxpress
Ответственное отношение к животным и природе важно для здоровья будущих поколений. Фото: Photoxpress

Прежде всего речь о так называемой "болезни Х".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Доктор Плавшич, что такое болезнь Х?

Будимир Плавшич: Болезнь Х внесли в список приоритетных патогенов ВОЗ в 2018 году. Болезнь Х может быть вызвана патогеном, о котором в данный момент неизвестно, что он может привести к эпидемии. Предположения могут быть, но сложно предсказать, когда случится вспышка и с какой силой.

Пример - нынешняя пандемия. В 2002 и в 2012 годах произошли вспышки болезней, вызванных коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV. Ученые прогнозировали третью эпидемию, которая, к несчастью, переросла в пандемию.

Если говорить о будущих болезнях Х, то мы пока не знаем, какие конкретно это будут инфекции. Но знаем, что они могут быть вызваны патогеном от диких животных, как в случае с Эболой или COVID-19.

Как показала пандемия COVID-19, у болезней нет границ, поэтому нужно готовиться к новым вспышкам болезней Х, и делать это быстро.

Откуда и почему появляются новые вирусные болезни?

Будимир Плавшич: Россия одна из самых благополучных стран в ветеринарном отношении. Фото: Сергей Куксин

Будимир Плавшич: Однозначно ответить сложно. Но в числе ключевых причин - небрежное отношение к природе, изменение климата. Я работал со вспышкой болезни, вызванной вирусом лихорадки Западного Нила. Несколько лет назад в ряде Балканских стран, в том числе в Сербии, где я жил и работал до приезда в Москву, и в США летом 1999 года от лихорадки умирали люди. Заболевание передается людям и животным через комариный укус. Из-за глобального потепления кровососущие насекомые и клещи - переносчики болезней, типичные для Африки, сейчас обнаруживаются севернее.

Как именно происходит распространение вирусов из-за небрежного отношения к природе, и что думаете о лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2?

Будимир Плавшич: Например, в джунглях Южной Америки и Африки изначально было равновесие: между животными, растениями, микроорганизмами и окружающей средой. Но люди вторглись туда, в том числе для производства пальмового масла. При этом не учли мир микроорганизмов, биомасса которых превышает биомассу растений и животных. Из-за этого бактерии и вирусы распространились по всему миру. Это нанесло вред популяциям восприимчивых животных.

Нынешняя пандемия возникла из-за незаконной добычи, торговли и употребления в пищу мяса диких животных.

Нужно понимать риски таких практик и искать способы их смягчить: с помощью законов и мониторинга в местах возникновения вспышки. Это важно для раннего определения болезни и оповещения.

75% новых болезней человека передаются от животных, источник 60% патогенов - дикие животные

Что касается версий о лабораторном происхождении вируса, то я опираюсь не на конспирологию, а на факты. Научный факт считается установленным, когда разные ученые, проводя одно и то же исследование, получают одинаковые результаты. Сейчас нет доказательств, что вирус создан людьми. И напротив, есть множество статей, рецензируемых учеными международного уровня, доказывающих обратное.

Как предотвратить возникновение пандемий?

Будимир Плавшич: В мире действует партнерство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), которые работают в рамках подхода "Единое здоровье". Люди, животные, окружающая среда - все взаимосвязано. Примерно 75 процентов новых болезней человека передаются от животных.

Необходимо менять отношение правительств стран и компаний. Важно, чтобы концепция "Единого здоровья" была принята всеми и на это выделялось финансирование.

Во-первых, надо совершенствовать информационные системы по прогнозированию рисков с помощью анализа и математического моделирования. У МЭБ есть своя система OIE-WAHIS. Также мы опираемся на информсистемы стран-членов, их в составе МЭБ сегодня 182, а представительство МЭБ в Москве отвечает за 53 страны, среди которых Россия, страны Европы и Центральной Азии.

Фото: Getty Images
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Во-вторых, необходимо финансировать исследования, сбор данных, надзор и мониторинг, вакцинацию животных, ветеринарное сопровождение

Кстати, Россия - одна из самых благополучных стран в ветеринарии. В этом большая заслуга правительства, специалистов минсельхоза, Россельхознадзора и их институтов.

Через месяц ВОЗ будет обсуждать новую конвенцию для подготовки к пандемиям. Вместе с профильными ведомствами стран МЭБ также готовит предложения. И я надеюсь, что если и будет хоть какой-то "положительный" эффект от этой пандемии, то он будет выражаться в понимании устойчивого развития и выработки плана по предупреждению и подготовке к таким событиям в будущем.

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