Госдума отложила проект о статусе апартаментов из-за критики

Данный законопроект дает право собственникам апартаментов регистрироваться в них после перевода помещений в статус жилого. Наряду с этим определяется порядок обслуживания помещений в многофункциональном здании, взимания платы за коммунальные услуги, регистрации собственников в апартаментах и ряд других нюансов.

По словам Вячеслава Володина, есть опасность, что регионы понесут дополнительные издержки в случае принятия этого закона. Кроме того, документ подвергли критике представители нескольких думских фракций.

Председатель ГД отметил, что профильному комитету следует запросить официальное заключение правительства. "На рассмотрение законопроекта пригласить министра правительства РФ, отвечающего за вопросы строительства и жилищной политики", - добавил спикер.

Рассмотрение законопроекта решено было перенести на следующую неделю - депутаты поддержали это предложение Володина.

Рассмотреть документ могут на пленарном заседании 16 или 18 ноября.