Госдума вводит новый акциз

Жидкая сталь используется для получения полупродуктов металлургического производства путем литья. Размер акциза будет рассчитываться ФАС и до десятого числа каждого месяца размещаться в интернете на официальном сайте службы. Согласно законопроекту, акциз устанавливается на уровне 2,7% от среднемесячной экспортной цены на стальные слябы. По прогнозу, который ранее озвучивал Минфин, доходы бюджета от введения акциза на сталь составят 179,5 млрд руб. в 2022-2024 годах.

"Целью законопроекта является более справедливое изменение подхода к налогообложению рентного дохода, а также сверхдоходов, получаемых в указанных сферах деятельности", - сообщил депутатам министр финансов.

Спикер ГД Володин выразил обеспокоенность судьбой региональных предприятий, которые будут платить этот акциз. "Антон Германович, правильно ли я понимаю, что это сверхдоходы? - спросил он министра. - И сворачивания инвестиционных программ не произойдет теми предприятиями, которые облагаются?" Силуанов подтвердил, что эти риски учтены.

Володин также подчеркнул важность недопущения роста цен на металл. "Мы обсуждаем промышленные предприятия. Хорошо, а у граждан что будет? - спросил спикер. - Ведь они покупают изделия, которые подорожали. И при этом речь не идет о сложных изделиях. Те же лопаты, те же металлические конструкции и многое другое. Они взлетели. А как наш закон повлияет на то же кровельное железо. Мне, во всяком случае, задавали люди этот вопрос".

Глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что "закон не создает потенциала для роста цен". Однако данная инициатива не решает вопрос снижения цен на металл, к проблеме надо подходить комплексно.

Министр финансов отметил, что правительство согласно с предложениями по доработке законопроекта ко второму чтению.