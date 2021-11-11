Идрис Эльба выложил фото со съемок фильма по "Лютеру"

В Сети появились фото со съемочной площадки фильма "Лютер" с Идрисом Эльбой. Твит с фотографиями в сером пальто и "хлопушкой" выложил сам актер.

"Лютер" - британский детективный сериал об инспекторе убойного отдела лондонской полиции. Он выходил с 2010 года, и на протяжении пяти сезонов старший инспектор Джон Лютер раскрывал преступления, являя свои огромные таланты, противоречия и одержимость работой.

Ранее сообщалось, что сериал получит скандинавский ремейк.