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11.11.2021 17:40
Рубрика: Общество

В Иране найдено оружие, созданное за миллион лет до нашей эры

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Иране группа местных археологов при проведении полевых работ в западной провинции Керманшах обнаружила десятки каменных орудий, которые, предположительно, были изготовлены до 1 миллиона лет назад представителями давно вымершего вида человека Homo erectus.

Фото: Davis et al.,Proceedings of the Prehistoric Society
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Как сообщает Tehran Times, в ходе недельного исследования археологи нашли десятки каменных топоров и ножей, а также фрагменты утвари и каменные заготовки, которые древние мастера так и не успели превратить в свои орудия.

Предварительный анализ показал, что артефакты относятся к периоду раннего палеолита. Точно датировать их ученым пока не удалось. Однако эксперты считают, что возраст найденных орудий составляет от 700 тысяч до 1 миллиона лет. По своим техническим характеристикам и типологии они схожи с инструментами ашельской культуры.

По словам археолога Самана Хейдари-Гурана, который возглавлял экспедицию, создателями найденных артефактов могли быть представители Homo erectus - давно вымершего вида архаичного человека. Подобные инструменты изготавливали и другие группы ранних людей, чьи артефакты не раз находили в различных частях Азии.

Однако в данном случае Саман Хейдари-Гуран обращает внимание на особую грушевидную форму найденных каменных топоров. Подобная практика была характерна для Homo erectus и связанного с ним родством Гейдельбергского человека вида Homo heidelbergensis.

"Впервые за 60 лет в Керманшахе обнаружены орудия палеолита, - резюмирует Гейдари-Гуран. - В 1960-х годах археологическая миссия из Чикагского университета, возглавляемая Робертом Брейдвудом, обнаружила каменный топор недалеко от деревни Гакия. С тех пор не было сообщений об обнаружении таких инструментов в Керманшахе".

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