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Рубрика: В мире

На пути мира и гармонии

Исполнилось 50 лет восстановлению законного места КНР в ООН
Текст: Чэнь Вэйхуа, Жэнь Ци
Российская газета - Спецвыпуск № 257(8608)
Генеральная Ассамблея ООН 25 октября 1971 года приняла Резолюцию 2758, восстановив законное место Китайской Народной Республики в международной организации.
Члены 20-го китайского многофункционального инженерного контингента миротворческих сил в Ливане принимают участие в операции службы ООН по разминированию, 15 сентября 2021 года. Фото: Кун Канъи / Синьхуа Члены 20-го китайского многофункционального инженерного контингента миротворческих сил в Ливане принимают участие в операции службы ООН по разминированию, 15 сентября 2021 года. Фото: Кун Канъи / Синьхуа
Члены 20-го китайского многофункционального инженерного контингента миротворческих сил в Ливане принимают участие в операции службы ООН по разминированию, 15 сентября 2021 года. Фото: Кун Канъи / Синьхуа

Достижения и вклад Китая в глобальный мир и развитие с момента восстановления его членства 50 лет назад подчеркивают нынешние и бывшие должностные лица ООН.

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"Китай сыграл конструктивную роль в качестве члена Совета Безопасности и не только", - сказал норвежский политик Эрик Сольхейм, бывший заместитель Генерального секретаря ООН и бывший исполнительный директор программы ООН по окружающей среде. "Китай всегда высказывал мнения развивающегося мира, был готов к конструктивному диалогу и заботился о том, чтобы ООН сосредоточила внимание на экономическом развитии и окружающей среде". По его мнению, роль Китая в ООН неотделима от беспрецедентного экономического и социального подъема Китая. "Огромные достижения Китая за эти 50 лет, которые помогли преодолеть бедность и выйти на путь становления крупнейшей экономики мира, вдохновляют многочисленные развивающиеся страны в ООН", - сказал Сольхейм, добавив, что Китай сейчас играет ключевую роль в мировой экономике и имеет решающее значение для миротворческих миссий ООН.

Норвежский политик также ожидает, что Китай в ближайшие годы станет одной из основных сил, влияющих на многополярный мировой порядок. "Китай будет сопротивляться всем соблазнам усиления глобальной напряженности, новой холодной войны или глобального разъединения. Китай будет вдохновлять мир на его пути к экологической цивилизации", - сказал он.

Сиддхарт Чаттерджи, постоянный координатор ООН в Китае, сказал, что Китай, вытащивший из бедности более 750 миллионов человек, служит источником вдохновения для всех развивающихся стран. "Достижения Китая за последние 50 лет являются важным напоминанием о траектории развития Китая, и их нельзя недооценивать", - отметил он.

Чаттерджи, занявший этот пост в январе 2021 года, напомнил, что представительство ООН находится в Китае с 1979 года. "Как постоянный координатор представительства ООН, я надеюсь, что Китай и дальше будет играть ведущую роль в решении таких проблем климата, социального неравенства, здравоохранения и цифровизации", - сказал он. "Роль Китая в продвижении сотрудничества Юг - Юг имеет решающее значение", - добавил Сиддхарт Чаттерджи.

Фото: REUTERS
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Тед Карпентер, старший научный сотрудник вашингтонского Института Катона по исследованиям в области обороны и внешней политики, сказал: "Я ожидаю, что будущая роль Китая в ООН будет аналогична его поведению за последние 50 лет, с вероятным умеренным увеличением как размаха , так и глубины деятельности Пекина. Это отразило бы впечатляющий рост экономического, дипломатического и военного потенциала Китая".

Евгений Зайцев, руководитель Центра российско-китайских исследований при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, заявил, что Китай твердо придерживается целей и принципов Устава ООН и в течение последних 50 лет активно участвовал в укреплении этой организации, внося значительный вклад в обеспечение глобального мира и стабильности. Китай является вторым по величине источником финансирования операций ООН по поддержанию мира и важным поставщиком военных ресурсов.

С 1990 года страна направила более 50 тысяч миротворцев почти в 30 миротворческих миссий ООН, и более 2,2 тысячи китайских миротворцев сейчас несут службу в восьми районах миссий, говорится в меморандуме о сотрудничестве Китая с ООН.

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