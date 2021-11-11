Из-за коронавируса произошли сбои в плановой вакцинации от кори

В 2020 году из-за связанных с коронавирусом ограничений более 22 миллионов детей пропустили первую дозу вакцины от кори. А вторую дозу получили лишь 70 процентов несовершеннолетних. Все это повышает риск вспышек заболевания, говорится в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Подчеркивается, что эпидемиологическое наблюдение за корью в мире ослабло. В прошлом году в лаборатории было направлено наименьшее за 10 лет количество образцов биоматериала для проведения анализов. Из-за пандемии в 23 странах были отложены кампании по вакцинации детей.

"Сообщений о заболеваниях стало меньше. Но, скорее всего, это затишье перед бурей", - поделилась своим мнением Кейт О'Брайен - руководитель департамента иммунизации ВОЗ.

Корь - одно из самых опасных вирусных заболеваний. Инфекция передается воздушно-капельным путем. У заразившихся часто бывают осложнения - отит, менингит и энцефалит. Высок риск смертельного исхода.