Обеспечить доступ к воде - основному ресурсу для жизни и экономической деятельности - все сложнее.

По данным Росводресурсов, изменения климата сказываются на полноводности рек. Где-то случаются многолетние маловодья, а где-то, наоборот, - половодья и затопления следуют одно из другим.

"Вода - стратегический ресурс государства, - отметил глава минприроды Александр Козлов. - Несмотря на то что по территории России протекают крупнейшие реки, ряд регионов столкнулся с дефицитом воды". Водные экосистемы очень ранимы. Десятилетиями им не уделялось должного внимания, отметил министр.

Проблемы возникают и на небольших реках протяженностью менее сотни километров, и на таких, как Волга, добавляют в Росводресурсах. Не случайно федеральный проект "Оздоровление Волги" вошел в национальный проект "Экология" и приоритетные направления развития страны до 2030 года.

Если природа Нижней Волги уже приспособилась к тому, что уровень воды бывает разный, то человек пока нет. Устаревшая инфраструктура водоснабжения, нуждающиеся в ремонте водозаборные сооружения и трубы, недостаточная глубина подводящих каналов создают проблемы для населенных пунктов, расположенных в нижнем течении реки. При этом воды там на самом деле много: сброс в Каспий составляет около 250 кубокилометров в год, а потребление на территориях, прилегающих к устью, - только 0,3 кубокилометра, подсчитали в Росводресурсах. Вода есть, но забирать ее стало сложнее.

"Волга не та, что была 100 лет назад, - обращает внимание в разговоре с "РГ" завлабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. - Это природно-техническая система, которая регулируется Волжско-Камским каскадом водохранилищ. Каскад обеспечивает водоснабжение максимально возможного числа пользователей в разные сезоны года. При этом часто запросы регионов и секторов водопользования противоречивы".

Несмотря на то, что по территории России протекают крупнейшие реки, некоторые регионы испытывают дефицит воды

В условиях естественных природных изменений возможностей Волжско-Камского каскада не всегда хватает, считает эксперт. Иногда водопотребление разных отраслей необходимо ограничивать до естественно приемлемого. Например, говорит Михаил Болгов, этой весной водохранилища наполнились максимально, обеспечив все водохозяйственные отрасли. Но следом пришло маловодное лето, в распоряжении осталось лишь то, что удалось сохранить весной. Чтобы пройти зиму без сбоев, понадобилась экономия, которую ощутили жители Нижней Волги.

Подобную проблему испытали в августе этого года и туристы, отправившиеся в круиз по Средней Волге. Участок русла от Городца до Нижнего Новгорода обмелел, и для пропуска теплоходов потребовалось спускать дополнительные объемы воды через плотину Рыбинского водохранилища. В момент, когда дополнительная масса воды доходила до этого участка, теплоходы могли его преодолеть. В остальное время глубина для судоходства там была недостаточная.

Открывать плотину Рыбинского водохранилища на полную мощность было нельзя. В таком случае его запасы быстро подошли бы к критическим отметкам. А это могло бы обернуться сложностями с водоснабжением нижней части реки в зимний период.

Сейчас рассматриваются варианты реконструкции Городецкого гидроузла.