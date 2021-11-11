Кабмин направит более двух млрд рублей на поддержку учреждений культуры

Правительство направит более двух миллиардов рублей на поддержку учреждений культуры, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Средства позволят сохранить коллективы и продолжить деятельность", - подчеркнул он на заседании кабмина.

Из-за распространения коронавирусной инфекции и действующих ограничений музеи, театры, концертные и выставочные залы испытывают серьезные финансовые трудности. По словам Мишустина, они получают меньший доход, но при этом должны исполнять свои обязательства по коммунальным, налоговым и другим платежам, и, конечно, по зарплатам для своих сотрудников, причем в полном объеме.