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11.11.2021 12:43
Рубрика: Власть

Кабмин выделит дополнительно 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство выделит дополнительно 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства в том числе предусмотрены на безусловное выполнение международных обязательств в этой области. "Наша страна всегда была надежным партнером, который четко следует всем достигнутым договоренностям", - заметил глава кабмина.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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По словам Мишустина, сегодня перед российской космонавтикой стоят серьезные стратегические задачи. Наиболее амбициозные планы связаны с исследованием и освоением дальнего космоса. "Важно повышать эффективность работы всей отрасли, развивать научный потенциал, совершенствовать инфраструктуру", - добавил премьер.

Власть Работа власти Госуправление Общество Космос Правительство Председатель Правительства

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