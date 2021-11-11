Кабмин выделит дополнительно 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли

Правительство выделит дополнительно 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства в том числе предусмотрены на безусловное выполнение международных обязательств в этой области. "Наша страна всегда была надежным партнером, который четко следует всем достигнутым договоренностям", - заметил глава кабмина.

По словам Мишустина, сегодня перед российской космонавтикой стоят серьезные стратегические задачи. Наиболее амбициозные планы связаны с исследованием и освоением дальнего космоса. "Важно повышать эффективность работы всей отрасли, развивать научный потенциал, совершенствовать инфраструктуру", - добавил премьер.