Как не прогореть при обмене валют и собрать подушку безопасности

Перед новогодними праздниками увеличивается спрос на иностранную валюту. Кто-то собирается в поездки за границу. А кто-то, получив годовые премии, стремится инвестировать их и другие сбережения в доллары и евро. Однако даже, если вы видите очень выгодный курс, не стоит забывать про подушку безопасности и обменивать на доллары и евро все свои рубли.

Специально для "Российской газеты" руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян объяснил, сколько месячных окладов нужно держать на черный день и как нивелировать курсовую разницу при обмене валют:

- Покупка валюты - это инвестиция, а инвестировать можно только на свободные деньги. И ни в коем случае - не на последние. У вас всегда должна быть подушка безопасности - свободные деньги. Это, грубо говоря, три-шесть ваших затрат в месяц для нормального существования.

Например, если человеку надо 30 тысяч рублей в месяц - это 90-180 тысяч рублей, а если необходимо 100 тысяч рублей в месяц - то 300-600 тысяч рублей. Столько денег всегда должно быть в доступности в национальной валюте на случай непредвиденных ситуаций. Иначе может возникнуть необходимость "вытаскивать" деньги из инвестиций на невыгодных условиях.

Также нельзя покупать валюту на заемные средства. И в период кризиса, когда курс обычно находится на пике. Есть много случаев, когда люди поддавались панике и бежали скупить доллары по 90 рублей, а продавать вынуждены были по 65 рублей. В такой ситуации ни о какой прибыли не может идти и речи.

В среднем валютные накопления приносят доходность в перспективе двух-трех лет.

Существует стратегия, когда накопления делаются регулярно, маленькими частями. Это достаточно выгодная тактика, поскольку в конечном итоге позволяет нивелировать курсовую разницу.

Например, вы ежемесячно откладываете 10% от своей зарплаты и 5% из них переводите в доллары. Вы делаете это регулярно, но в маленьких объемах. Когда вы покупаете одномоментно маленькие суммы, например, 100-200 долларов, по сути, не имеет значение по какому курсу. В какие-то периоды он будет выше, в какие-то ниже.

О разнице курсов есть смысл задумываться, если речь идет о значительной сумме в несколько тысяч долларов.

Самый простой вариант хранить доллары на валютных депозитах. Не стоит делать этого дома под подушкой. Но, стоит понимать, что процент по долларовым депозитам очень низкий, чаще в пределах 1%, поэтому много на долларовых депозитах не заработаешь. Основная прибыль получается за счет роста курса доллара в глобальной перспективе.

Для тех, кто хочет получать повышенный доход, существуют различные схемы инвестирования долларовых накоплений, например, в фондовый рынок. Но это совсем другой уровень сложности и риска.