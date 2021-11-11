Кинотеатр "Художественный" отметит 112-летие необычным кинофестивалем

В четверг, 11 ноября, "Художественному" исполняется 112 лет. Старейший кинотеатр страны празднует с размахом, объявляя сразу о двух событиях.

Во-первых, в честь дня рождения кинотеатр запускает акцию "Больше, чем кино" по сбору воспоминаний гостей и друзей. Любой желающий может поздравить "Художественный" - подарить свои воспоминания об этом легендарном месте, где кино показывают с 11 ноября 1909 года. Зрители могут опубликовать воспоминания на своих страницах в социальных сетях или в комментариях к посту об акции в соцсетях кинотеатра, используя хештег #112летвеликогокино. Также истории можно оставить с 17 ноября в фойе "Художественного", где подготовлена инсталляция со специальными стикерами. Акция продлится с 11 по 30 ноября включительно. По итогам все воспоминания будут опубликованы на сайте кинотеатра.

А еще кинотеатр открывает новый ежегодный кинофестиваль, который в этом году пройдет с 17 по 24 ноября. В программу вошли 11 картин - новейшие кинематографические сенсации, отмеченные призами главных мировых кинофестивалей, а также - шедевры прошлых лет.

Фестиваль откроется российской премьерой "Французского вестника" Уэса Андерсона. Билеты на премьеру были раскуплены в течение нескольких часов после анонса. Фильм-альманах с тремя сюжетными линиями, каждая из которых основана на публикациях вымышленного американского журнала "Французский вестник", и несколькими зарисовками из жизни его редакции. После премьеры фильма состоится public talk программного директора "Художественного" Стаса Тыркина с Аленой Долецкой - журналистом, креативным консультантом генерального директора Третьяковской галереи, в прошлом главным редактором журналов Vogue Russia и Interview Russia, а также показ "Репортажа с места событий" - фильма о фильме, в котором актеры "Французского вестника" делятся впечатлениями о работе с легендарным режиссером.

Кадр из фильма "Французский вестник" Фото: "Художественный"

Среди фестивальных хитов в "Художественном": "Событие" Одри Диван - фильм-победитель Венецианского кинофестиваля этого года, экранизация переведенной на десятки языков автобиографической драмы Анни Эрно о запрете на аборты во Франции 1960-х годов; "Остров Бергмана" Мии Хансен-Лёв - история непростых отношений американских кинематографистов, снятая на острове Форе, где жил и работал Ингмар Бергман; а также "Утраченные иллюзии" Ксавье Джанноли - высокобюджетная французская экранизация одноименного романа Бальзака из цикла "Человеческая комедия" о взлетах и падениях тщеславного провинциала с участием Ксавье Долана и Жерара Депардье.

Кадр из фильма "Остров Бергмана" Фото: "Художественный"

На фестивале состоится долгожданная премьера фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" с Юрием Борисовым в главной роли - разворачивающаяся на фоне сталинского Большого террора история о том, как хищник может превратиться в жертву. Лента, снятая совместно с Францией и Эстонией, представляла Россию в конкурсной программе 78-го Венецианского кинофестиваля. До сих пор у картины нет даты проката в России, хотя компания-прокатчик уже названа. Пока что лента собирает один за другим призы на международных кинофестивалях.

Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал" Фото: "Художественный"

Зрителей ожидает спецпоказ фильма "Купе №6" Юхо Куосманена с Юрой Борисовым в главной роли. Премьера картины состоялась летом 2021 года на Каннском кинофестивале, где лента была удостоена Гран-при. Фильм снят по мотивам одноименного романа финской писательницы Росы Ликсом, награжденного премией "Финляндия" - главной национальной литературной премией страны. Сам роман основан на реальных воспоминаниях Ликсом, которая в свое время училась в Москве и путешествовала по Транссибирской магистрали.

Кадр из фильма "Купе №6" Фото: "Художественный"

Покажут и шедевры прошлых лет. Один из них - экспериментальный документальный фильм Вальтера Руттмана "Берлин - симфония большого города" 1927 года, главный герой которого - находящийся в неустанном движении мегаполис. Фильм восстановлен и предоставлен к показу Deutsche Kinemathek. Зрители смогут увидеть на большом экране и "Новый кинотеатр "Парадизо"" Джузеппе Торнаторе - собравший множество наград фильм 1988 года, прославляющий классический кинематограф.Купе №6

В рамках фестиваля в "Художественном" и параллельной программы I Московского международного фестиваля архивных фильмов состоится спецпоказ проекта "Художественный. 1909". В начале XX века владельцы кинотеатров включали в киносеанс хронику из жизни высшего общества, короткие видовые сюжеты и игровые фильмы. Следуя этой традиции, научные специалисты реконструировали кинопоказ Художественного электротеатра 1909 года, собрав хронику, игровые и видовые фильмы из собраний РГАКФД и Госфильмофонда.

Кадр из фильма "Новый кинотеатр "Парадизо" Фото: "Художественный"

Фильмом закрытия фестиваля 24 ноября станет картина "Официальный конкурс" Мариано Кона и Гастона Дюпра - сатирическая комедия о кино с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус в главных ролях. Мировая премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля этого года.

Все показы картин в "Художественном" пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.