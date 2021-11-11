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Рубрика: В мире

Движение навстречу людям

Китайская компания демонстрирует в России эволюцию бизнеса
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск № 256(8607)
Китайская Sinopec Group хорошо известна в мире не только как крупнейший поставщик нефти и продукции нефтехимии, хотя именно в нефтедобыче, нефтепереработке и нефтехимии она добилась огромных успехов в Китае и на мировом рынке (Sinopec со штаб-квартирой в Пекине ведет бизнес в 60 странах).
Компания Sinopec - один из флагманов продвижения "зеленой" энергетики. Фото: Из архива компании Sinopec Компания Sinopec - один из флагманов продвижения "зеленой" энергетики. Фото: Из архива компании Sinopec
Компания Sinopec - один из флагманов продвижения "зеленой" энергетики. Фото: Из архива компании Sinopec

Компания стала одной из лидирующих нефтеперерабатывающих корпораций в мире и второй по величине химической компанией, заняв пятое место в рейтинге Fortune Global 500. Sinopec активно практикует устойчивое развитие и социальную ответственность, а также стремится реализовать корпоративное видение "создания ведущей в мире химической компании и поставщика чистой энергии".

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Металлургия выходит на новый уровень "зеленой" повестки

Еще весной 2018 года компания официально запустила "План действий по зеленому предпринимательству", направленный на производство чистой энергии и экологически чистых продуктов, стимулирование "зеленых" технологий в отрасли и создание к 2023 году высокоэффективных предприятий с низкоуглеродными решениями. В 2050 году уровень развития экологически чистых и низкоуглеродных технологий достигнет передового международного уровня. Это крупнейшая кампания по созданию полной экологически чистой производственной цепочки. Sinopec - один из флагманов продвижения "зеленой" энергетики в Китае, ее девиз "Чище энергия - лучше жизнь".

Концепция устойчивого развития компании, разумеется, касается деятельности всех подразделений и предприятий, вне зависимости от точки их базирования. Не исключение и наша страна, где Sinopec работает с 2005 года. Кредо Sinopec Russia - уважение и защита прав человека, охрана окружающей среды, помощь в обеспечении энергоснабжения в местах присутствия, поддержка общественных благотворительных мероприятий, налаживание взаимопонимания с местными органами власти и общественными организациями, участие в социальных, спортивных, культурных мероприятиях и т.д.

Так, компания "Удмуртнефть", в которой Sinopec принадлежит около 49 процентов акций, участвует в строительстве и ремонте школ, детских садов, больниц, домов культуры, стадионов и других социальных объектов, предоставляет своим сотрудникам ряд льгот, в том числе жилищные ссуды, беспроцентные займы для обучения работников и их детей, добровольное медицинское страхование и страхование от производственного травматизма, негосударственное пенсионное обеспечение и санаторно-курортное лечение.

Компания Sinopec настроена на долговременное присутствие на российском рынке

"Сотрудники - движущая сила компании в достижении целей устойчивого развития. Sinopec придерживается принципа ставить людей на первое место, защищая их основные права и интересы, обеспечивая охрану их здоровья, создавая платформу для профессионального роста, стимулируя стремление к инновациям и укрепляя фундамент для развития талантов в коллективе", - подчеркнул глава представительства Sinopec в России и Средней Азии господин Ван Цзюнь. - За 15 лет сотрудничества российскому и китайскому персоналу компании удалось преодолеть культурные барьеры, хорошо узнать друг друга и заслужить взаимное доверие. На совместных мероприятиях китайские сотрудники знакомят своих российских коллег с культурой и искусством Китая. Каждый год китайская сторона организует совместные спортивные состязания. Sinopec видит в этом ключ к взаимопониманию и обоюдному уважению".

В канун Нового года сотрудники Sinopec регулярно привозят подарки воспитанникам Соколовской школы-интерната Сарапульского района Удмуртии.

Фото: iStock
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Осенью этого года сотрудники "Удмуртнефти" приняли участие во Всероссийской акции "Сохраним лес", высадив более 10 тысяч елей в Завьяловском районе республики, чтобы устранить последствия лесных пожаров. А при поддержке местного отделения Росрыболовства выпустили в местные реки 24 тысячи мальков стерляди, а чуть раньше выпускали в Каму мальков щуки, помогая сохранению биоразнообразия региона.

Аналогичную акцию провели осенью и сотрудники Амурского ГХК (совместное предприятие Sinopec и СИБУРа), выпустив более 2 тысяч мальков амурского осетра в реку Зея.

Компания Sinopec настроена на долговременное присутствие на российском рынке. А значит, многие совместные проекты с российскими компаниями ТЭК, в том числе и в рамках устойчивого развития, еще впереди.

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