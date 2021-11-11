Книги Достоевского бьют все рекорды по чтению и прослушиванию в 20 странах мира

К юбилею великого классика популярные международные книжные сервисы проанализировали рейтинги популярности Федора Михайловича Достоевского на родине и во всем мире и выяснили, кто из его героев заслужил самую большую любовь читателей.

По данным международного сервиса аудиокниг Storytel, произведения Федора Достоевского - самые прослушиваемые классические аудиокниги более чем в 20 странах присутствия сервиса. Он обогнал таких заслуженных мэтров литературы, как индийский романист Шиваджи Савант, английский классик Джордж Оруэлл или французский писатель Александр Дюма. Кстати, третью строчку в этом рейтинге самых популярных классических писателей в мире занимает наш Лев Толстой.

"Достоевский, хоть и плоть от плоти представитель русской культуры, тем не менее универсален, и потому его читают по всему миру, люди разных традиций находят в его творчестве что-то понятное, близкое и важное именно им", - комментирует результаты шеф-редактор Storytel Константин Мильчин.

Совершенно предсказуемо самым популярным произведением Достоевского в мире стало "Преступление и наказание". Но вот, что действительно удивляет, так это то, что этот роман лидирует в Дании, Германии, Мексике, Швеции, Турции и на втором месте среди русских классических произведений в Колумбии, Финляндии, Италии и Норвегии.

Вторую строчку в рейтинге самых прослушиваемых романов мастера психологического романа занимает "Игрок", третью - "Братья Карамазовы". Четвертое место у романа "Идиот". Замыкает пятерку лидеров произведений классика на международном аудиорынке повесть, которая в России не входит даже в топ-10, - "Записки из подполья".

Активнее всего произведения Достоевского слушают на турецком языке. Турецкие слушатели обогнали даже русскоязычных. На третьем месте - Швеция, затем Дания, Норвегия и Арабские Эмираты.

У русской же аудитории самым любимым произведением Достоевского стали "Братья Карамазовы". Затем идут "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Униженные и оскорбленные". Кроме того, в преддверии юбилея, в октябре, в 10 раз увеличились прослушивания воспоминаний жены великого писателя Анны Достоевской "Мой муж - Федор Достоевский. Воспоминания".

Тем временем

Группа компаний "ЛитРес" провела опрос среди своих читателей и выяснила, что 99% из них читали хотя бы одно произведение Федора Достоевского. Две трети отпрошенных отметили, что знакомы с 2-5 его произведениями. При этом большинство честно признавались, что читали классика в школе, но хотели бы перечитать его романы уже во взрослым.

71% читателей уверены, что произведения Достоевского повлияли на формирование их мировоззрения, а 85% согласны с тем, что каждый образованный человек должен прочесть хотя бы одну книгу автора.

Достоевского-писателя любят за тонкое понимание человеческих пороков и за философские размышления и глубинные вопросы. Также читатели отмечают неповторимый психологизм прозы Достоевского, точную передачу духа времени и богатый, смелый и выразительный язык.

Больше всего российским читателям полюбился центральный герой романа "Идиот", кроткий и вдумчивый князь Мышкин. Следом идет - Родион Раскольников, один из наиболее ярких и противоречивых персонажей в мировой литературе. На третьем месте - Соня Мармеладова, чей сложный, многогранный образ вызывает эмпатию читателя. Замыкают пятерку лидеров герой произведения "Братья Карамазовы" - Алексей Карамазов и персонаж уже упомянутого романа "Идиот" - Настасья Филипповна.