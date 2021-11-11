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11.11.2021 13:38
Рубрика: Власть

Косачев: Действия НАТО могут подтолкнуть Украину к военной провокации в Донбассе

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
Самая "горячая" тема последних дней - повышенная военная активность США в Черном море. Она опасна не только самим присутствием ВМС США у наших границ - хотя сам факт многонациональных внеплановых мероприятий с участием кораблей, способных координировать действия на море, на суше и в воздухе, конечно же, не добавляет спокойствия и без того взрывоопасной обстановке в регионе. Провокационное поведение США и их союзников по НАТО и вне альянса стало уже "фирменным стилем" Вашингтона не только у наших южных границ.

Проблема, однако, в тех опасных сигналах, которые американское военное присутствие шлет отдельным региональным силам, в адекватности которых есть вполне обоснованные сомнения.

Фото: REUTERS
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Продолжающиеся жалобы Киева на якобы возросшую концентрацию российских войск у украинских границ являются показателем плохо скрываемых планов по осуществлению "блицкрига" на Донбассе. "И хочется, и колется" - понятно, что украинское руководство давно лелеет эти замыслы, которые могли бы фактически спасти его на фоне, прежде всего, внутренних проблем в стране за счет взвинчивания милитаристского угара. Однако российский фактор все же остужает "горячие головы" на Украине, которые прекрасно понимают (хоть и не говорят вслух), что ни с каким внешним агрессором они еще не воевали.

А вот присутствие американского флота может вызвать "синдром Саакашвили" - попытку совершить военную провокацию по образцу грузинской атаки на Цхинвал в 2008 году в надежде на хрестоматийное "Запад нам поможет". И хотя как именно помогает Запад, можно уже было убедиться на весьма свежем афганском примере, тем не менее, многие на Украине искренне верят в то, что американцы обеспечат столь желанную безнаказанность за попытку завершить внутриукраинский конфликт силовым способом.

В условиях резко сократившихся каналов коммуникации между Россией и НАТО отдельные провокаторы, вроде Украины или Грузии, способны реально обострить ситуацию и привести к опасным инцидентам.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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