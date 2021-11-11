Ли Чжэнься из провинции Гуйчжоу построила бизнес на бумажных зонтиках

В конце 1960-х пятилетняя Ли Чжэнься мечтала о красивом красном зонтике из промасленной бумаги в магазине рядом с домом бабушки.

Ли Чжэнься (справа) работает со своей дочерью в магазине зонтиков из масляной бумаги в уезде Чишуй провинции Гуйчжоу. Фото: Ван Чанъюй / для China Daily

В то время ее семья не могла позволить себе даже такую покупку. Когда девочке было 10, она наблюдала, как молодой жених проходил мимо ее деревенского дома, чтобы забрать невесту. Он и его товарищи несли шесть красных зонтов из промасленной бумаги. Изображения на зонтах тронули ее сердце.

Мечта Ли о бумажных зонтах сбылась в 1996 году, когда она начала учиться делать их для себя. Сегодня Ли - предприниматель и наследница нематериального культурного наследия. Ей нравится передача знаний и умений ученикам, общение с клиентами. "Зонт из промасленной бумаги - как мой возлюбленный: он был со мной всю мою жизнь и всегда вдохновлял меня", - говорит 58-летняя Ли.

Традиционное китайское ремесло по изготовлению зонтиков существует не менее тысячи лет, оно распространилось и в другие страны Азии. Зонтики изготавливают из бамбука и бумаги, покрытой маслом тунгового ореха для гидроизоляции. Церемониальный и в то же время практичный зонт из масленой бумаги раньше использовался в дождливые дни, а также во время свадеб и религиозных церемоний. Теперь он больше выполняет декоративные функции. Зонтики продаются в туристических местах, украшают интерьеры отелей.

Магазин Ли в древнем поселении Датун в городском уезде Чишуй, провинция Гуйчжоу - месте, где часто идет дождь, приветствует любопытных, ностальгирующих туристов, которые покупают зонтики, чтобы сделать красивые фотографии, украсить свои дома или пополнить коллекцию. Часто зонтики используют в представлениях и в спектаклях. "Сейчас это больше произведение искусства, которое добавляет элегантности и изящества, нежели средство защиты от дождя", - говорит Ли.

Традиционное китайское ремесло по изготовлению зонтиков существует не менее тысячи лет, оно распространилось и в другие страны Азии

Производство включает в себя более сотни отдельных этапов: от разрезания бамбука и сушки деталей на солнце до смазывания маслом. Процесс изготовления зонтика занимает от 15 дней до нескольких месяцев, в зависимости от конструкции. Все зонты изготавливаются вручную.

Цены на зонтики варьируются от 100 до 700 юаней, это примерно от 15 до 108 долларов США. На пике популярности в 2017-2019 годах магазин Ли продавал около 20 тысяч зонтиков в год. В 2009 году Ли Чжэнься завоевала третье место на областном конкурсе мастеров, о ней узнали. После этого Ли два года проработала с труппой, снимающей телевизионные оперы, и это приносило ей от 100 до 200 юаней в день. В 2012 году Ли заняла деньги и дополнительно взяла ссуду в банке, чтобы открыть первый магазин. Сейчас у нее три магазина: помимо уезда Чишуй, один работает в уезде Даньчжай в Гуйчжоу, а другой в провинции Сычуань.

Процесс изготовления зонтика занимает от 15 дней до нескольких месяцев, в зависимости от конструкции. Все зонты изготавливаются вручную, производство включает в себя более сотни отдельных этапов

Ли нанимает на работу местных жителей, в основном безработных женщин из близлежащих деревень. Она берет с собой зонтики на выставки и поддерживает контакты с другими наследниками нематериального культурного наследия. Но большую часть времени она предпочитает сидеть, пить чай, делать зонтики и разговаривать с другими любителями зонтиков со всех концов света.

Одна из ее постоянных клиенток, 38-летняя женщина по фамилии Цай, с 2016 года купила у Ли восемь бумажных зонтов. Она использует их в дождливые и солнечные дни, сочетая со своей одеждой. "Это классический предмет с большим культурным значением. Я больше не использую обычные зонтики", - сказала Цай. Она добавила, что зонтики Ли красивые, хорошего качества и по приятной цене. Ли также предлагает бесплатное обслуживание, что немаловажно для покупателей.