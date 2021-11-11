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11.11.2021 13:19
Рубрика: Власть

Матвиенко назвала Достоевского провозвестником разумного консерватизма

Текст: Дмитрий Гончарук
Федор Достоевский стал провозвестником разумного консерватизма, который становится идеологией движения вперед, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

"Мы можем и должны опереться на свою историческую традицию, на культуру нашего многонационального народа. В самом широком смысле. В том числе - на мысли, идеи Достоевского. Зрелого Достоевского", - говорится в записи, которую Матвиенко сделала 11 ноября в своем блоге на сайте Совфеда. Она приурочена к 200-летию великого русского писателя.

Фото: kinopoisk.ru
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Спикер СФ отметила, что когда при общении с зарубежными политиками и представителями общественных организаций речь заходит о русской культуре, литературе, русских мыслителях, имя Достоевского "называется всегда и, как правило, первым". "Далеко не каждая страна представлена в мировой культуре творцами такого уровня", - добавила она.

Валентина Матвиенко убеждена, что тот, кто не прочитал "пятикнижие Достоевского" ("Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы"), духовно обеднил себя, лишился чего-то очень важного в знании и понимании как русского человека, России, так и человечества в целом.

"Почему я так считаю? Потому что Достоевский - не только великий писатель, хотя и это уже, мягко говоря, немало. Целью своей жизни он, по его собственным словам, сделал разгадку тайны человека, его души. И Достоевский продвинулся в этом гораздо дальше, чем кто-либо до него, будь то литература, искусство, философия. Органично соединив в себе художника и мыслителя, он сумел увидеть в душе отдельного человека и в человечестве в целом то, что до него не видел никто, и выразить увиденное предельно полно, зримо, правдиво. Тем самым, как теперь очевидно, открыл новую эпоху", - объяснила политик.

Валентина Матвиенко видит в Достоевском "провозвестника разумного консерватизма, который сегодня уверенно становится идеологией нашего движения вперед".

"Ее суть базируется на проверенных временем нравственных, духовных ценностях, незыблемость которых подтверждена столетиями, даже тысячелетиями истории не только нашего Отечества, но и всего человечества. В них раскрывается справедливость, уважение человеческого достоинства, патриотизм", - подчеркнула спикер Совфеда.

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