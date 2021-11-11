МЧС реформирует работу отряда "Центроспас" без его ликвидации

МЧС России собирается провести реформу отряда "Центроспас", с 1992 года являющегося визитной карточкой министерства, без его реорганизации в федеральное государственное бюджетное учреждение. Такой вывод был сделан сегодня по итогам встречи врио главы МЧС России с коллективом отряда.

Ранее Александр Чуприян отменил приказ о ликвидации "Центроспаса" и его реорганизации из ФГКУ в ФГБУ.

"Чуприян признал, что реформа необходима, но он категорически против того, чтобы "Центроспас" зарабатывал деньги на спасении людей, иначе тогда и все МЧС надо перевести на коммерческую основу. По словам Чуприяна, МЧС - это не коммерческая структура, а государева служба", - сообщили ТАСС в отряде сразу после окончания встречи.

К сожалению, отряд за время с момента издания приказа о его ликвидации уже понес существенные потери, которые восполнить будет крайне сложно. Ушли уникальные специалисты, которых, по понятным причинам, немедленно переманили большие коммерческие организации. Речь о спасателях международного класса с разрешением работать по всему миру, о медиках и водолазах-глубоководниках. По данным ТАСС, с момента издания приказа о ликвидации из "Центроспаса" были уволены 32 человека, еще 117 человек ушли сами. Уход еще 48 сотрудников планировался в январе 2022 года.

В МЧС надеются, что более деликатная реформа поможет остановить дальнейший распад коллектива

"Реформирование "Центроспаса" будет проводиться на основе анализа и выводов экспертов, в том числе ветеранов, которые создавали этот отряд. Сейчас руководство МЧС ставит задачу не просто сохранить отряд, но и оснастить его новейшими технологиями, оборудованием и экипировкой, расширить функционал, сохранив при этом дух и философию первого российского спасательного отряда, и придать ему новый импульс в развитии", - пояснили в отряде.

Отряд "Центроспас" был создан постановлением правительства в 1992 году. Он стал первым спасательным формированием МЧС России, аттестованным по международной системе ИНСАРАГ и получил возможность участвовать спасательных операциях в любом уголке планеты.