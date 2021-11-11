МИД Польши: Варшава не пропустит мигрантов через границу

Польские власти не собираются пускать мигрантов с польско-белорусской границы на территорию республики. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в эфире "Эхо Москвы".

"Мы будем всегда говорить нашим белорусским коллегам, что мы можем все им послать (гуманитарную помощь - прим. "РГ") и поддержать. Но ничего другого сделать невозможно. Вы знаете, что это государственная граница. Не пустим этих людей никак", - подтвердил Ясина.

По словам дипломата, сейчас обстановка на границе Польши и Беларуси спокойная, и за последнюю ночь никто не пытался нелегально пересечь ее.