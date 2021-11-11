МИД РФ: Риски столкновений в Черном море возрастают

НАТО наращивает свои силы в Черноморском регионе и пренебрегает логикой того, что в связи с этим возрастают риски столкновений в Черном море. Об этом сообщил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

В акваторию Черного моря 30 октября вошел американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября прибыл танкер John Lenthall, а 4 ноября - штабной корабль Mount Whitney ВМС США. С 6 ноября над Черным морем выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 километров от российской границы.

Как уточняли в Минобороны РФ, полеты проводились для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации, а корабли прибыли для участия вооруженных сил США в многонациональном учении. Российские военные контролируют эти действия.