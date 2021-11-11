У чиновников появится единая цифровая платформа для коммуникаций

Минцифры объявило тендер на разработку нового суперсервиса для госслужащих. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Комплекс должен представлять набор коммуникационных сервисов для всех федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных внебюджетных фондов. Система рассчитана на 100 тысяч пользователей. Стоимость проекта оценена в 487,7 млн рублей.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе минцифры, в состав суперприложения будут входить такие функции, как обмен мгновенными сообщениями, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, работа с офисными документами. Суперприложение госслужащего будет работать на рабочих местах в ведомствах участников эксперимента и на мобильных устройствах, в том числе на личных устройствах сотрудников ведомств с учетом требований по информационной безопасности. Смогут они пользоваться и сервисами из браузера. "Помимо базового набора из мессенджеров и видео-конференц-связи в составе суперприложения будет календарь, почтовый клиент, облачное файловое хранилище", - рассказал "РГ" директор Департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры России Константин Гурзов.

"Коммуникация - это ключевой процесс в работе, поэтому мы пришли к концепции суперприложения для чиновников. Помимо базовых функций, различных мессенджеров и обмена документами мы включили возможность в будущем добавить справочник контактов ведомства для базы сотрудников, возможность интеграции новостной ленты и заглавной страницы сайта министерства", - заявил Гурзов. Аппаратная часть системы будет доработана позже, на текущий момент у ведомств достаточно большой парк автоматизированных рабочих мест, и переоснащать его сейчас не считают целесообразным. Ожидается, что пилотная версия сервиса стартует до конца 2022 года. В числе первых ведомств, которые начнут его использование, - минцифры, ПФР, Росстат и минэкономразвития.