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11.11.2021 22:18
Рубрика: Власть

У чиновников появится единая цифровая платформа для коммуникаций

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
Минцифры объявило тендер на разработку нового суперсервиса для госслужащих. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Суперприложение для чиновников должно объединить все необходимые для работы сервисы. Фото: metamorworks/istock Суперприложение для чиновников должно объединить все необходимые для работы сервисы. Фото: metamorworks/istock
Суперприложение для чиновников должно объединить все необходимые для работы сервисы. Фото: metamorworks/istock

Комплекс должен представлять набор коммуникационных сервисов для всех федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных внебюджетных фондов. Система рассчитана на 100 тысяч пользователей. Стоимость проекта оценена в 487,7 млн рублей.

Фото: Сергей Михеев
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе минцифры, в состав суперприложения будут входить такие функции, как обмен мгновенными сообщениями, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, работа с офисными документами. Суперприложение госслужащего будет работать на рабочих местах в ведомствах участников эксперимента и на мобильных устройствах, в том числе на личных устройствах сотрудников ведомств с учетом требований по информационной безопасности. Смогут они пользоваться и сервисами из браузера. "Помимо базового набора из мессенджеров и видео-конференц-связи в составе суперприложения будет календарь, почтовый клиент, облачное файловое хранилище", - рассказал "РГ" директор Департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры России Константин Гурзов.

"Коммуникация - это ключевой процесс в работе, поэтому мы пришли к концепции суперприложения для чиновников. Помимо базовых функций, различных мессенджеров и обмена документами мы включили возможность в будущем добавить справочник контактов ведомства для базы сотрудников, возможность интеграции новостной ленты и заглавной страницы сайта министерства", - заявил Гурзов. Аппаратная часть системы будет доработана позже, на текущий момент у ведомств достаточно большой парк автоматизированных рабочих мест, и переоснащать его сейчас не считают целесообразным. Ожидается, что пилотная версия сервиса стартует до конца 2022 года. В числе первых ведомств, которые начнут его использование, - минцифры, ПФР, Росстат и минэкономразвития.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры

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