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11.11.2021 21:34
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило последние данные о коронавирусе в армии

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах в четверг вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid- 19 вылечили 94 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 43,1 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 145,4 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 664 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 809 военнослужащих с Covid-19 лежат в ведомственных госпиталях. Девять заболевших лечат гражданские медики. Еще 846 человек изолированы на дому.

Сообщается, что трое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У четырнадцати пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 97 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 243 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 421 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

Фото: iStock
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По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 29,8 тысячи пациентов, из которых свыше 10,9 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 314 488 человек, сообщили в ведомстве.

"В соответствии с решением генерала армии С.К.Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени уже передано более 612 тонн жидкого кислорода для нужд регионов", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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