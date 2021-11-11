Минпромторг предложил повысить экспортную пошлину на лом из-за роста цен

В России могут поднять минимальный уровень экспортной пошлины на лом черных металлов с 70 до 100 евро за тонну. С таким предложением выступает Минпромторг РФ.

"На внешнем рынке вновь наблюдается очередной рост цен на лом, считаем целесообразным реализовать следующий этап и повысить пошлину до 100 евро за тонну", - сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов, передает ТАСС.

В 2021 году пошлина на экспорт лома черных металлов повышалась уже два раза. И такая мера себя оправдала, так как получилось снизить объемы его вывоза из страны, что поспособствовало стабилизации цен на арматуру этим летом.