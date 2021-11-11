Минстрой протестирует электронную очередь на жилье

Минстрой разработал аппаратно-программный комплекс для Единого цифрового реестра учета граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас комплекс принят в эксплуатацию и проходит тестирование. После его завершения система позволит собрать на единой цифровой платформе информацию по категориям граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства. "Это большой массив информации, работать с которым станет в разы проще после запуска Единого цифрового реестра", - отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Предполагается включить в систему информацию по более чем 800 тысячам граждан. Формирование этого банка данных планируется завершить в 2023 году.

Появление единой базы должно повысить контроль за исполнением федеральных жилищных обязательств во всех регионах страны. Создание единого реестра позволит упростить регулярную "инвентаризацию" федеральных и муниципальных очередей на жилье и систематизировать информацию о категориях очередников.

Сейчас учет очередников на жилье разрозненный. "Своих" очередников учитывают различные ведомства и регионы. Иногда эти базы пересекаются (если человек имеет право на получение жилья по нескольким основаниям).