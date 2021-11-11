Мишустин: В РФ создали систему для выявления нуждающихся в помощи семей

Новые поправки в Федеральный закон "О государственной социальной помощи" помогут созданию справедливой и востребованной системы защиты людей - повысить качество социальной поддержки граждан, сделать ее более адресной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Помощь должны получать именно те люди, кто больше всего в ней нуждается", - отметил он на заседании правительства.

В России обширная система предоставления федеральных и региональных льгот, разобраться в ней бывает непросто, сказал премьер. Многие люди, особенно если они проживают в сельской местности или на удаленных территориях, просто не знают о том, какую поддержку они могут получить от государства.

Для решения этих вопросов создана специальная Единая государственная информационная система социального обеспечения, в которую будут поступать сведения из многих ведомств. "После принятия изменений в законодательство она сможет более точно определять семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации и которым нужна помощь государства", - пояснил Михаил Мишустин. В систему начнут поступать сведения Федеральной налоговой службы, МВД и Рос­реестра. Это необходимо для тщательного расчета среднего дохода на каждого члена семьи. "Изменения в законодательство позволят не только сократить сроки предоставления мер социальной поддержки, но и персонально информировать людей о всех пособиях, выплатах и других возможностях для граждан с низкими доходами, более того - сообщать о них в проактивном режиме", - заявил глава правительства.

В условиях пандемии коронавируса кабинет министров продолжает поддержку целых отраслей. Более двух миллиардов рублей направят учреждениям культуры. "Средства позволят сохранить коллективы и продолжить деятельность", - подчеркнул Мишустин. Из-за распространения коронавирусной инфекции и действующих ограничений музеи, театры, концертные и выставочные залы испытывают серьезные финансовые трудности. По словам премьера, они получают меньший доход, но при этом должны исполнять свои обязательства по коммунальным, налоговым и другим платежам и, конечно, по зарплатам для своих сотрудников, причем в полном объеме.

По поручению президента дополнительные 6,5 миллиарда рублей правительство предоставит на развитие космической отрасли страны. Средства в том числе необходимы для безусловного выполнения международных обязательств в этой области. "Наша страна всегда была надежным партнером, который четко следует всем достигнутым договоренностям", - заметил глава кабмина.

Помощь должны получать именно те люди, кто больше всего в ней нуждается

Сегодня перед российской космонавтикой стоят серьезные стратегические задачи, напомнил Михаил Мишустин. Наиболее амбициозные планы связаны с исследованием и освоением дальнего космоса. "Важно повышать эффективность работы всей отрасли, развивать научный потенциал, совершенствовать инфраструктуру", - добавил премьер.

Между тем

Правительство ускорит переселение граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока. Это коснется жильцов временных помещений, построенных в период промышленного освоения территорий. Многие до сих пор проживают в бытовках и бараках, предоставлявшихся временно для приезжавших строителей и их семей. По уточненным Михаилом Мишустиным правилам, получить новую квартиру или деньги на ее покупку смогут не только лица, которым предоставлялось временное помещение для проживания, но и члены их семей. Также меняется срок, до которого должно было быть предоставлено временное жилье: 30 марта 1999 года вместо 25 декабря 1991 года. Полностью отменяется ограничение по сроку обращения граждан для получения нового жилья. По прежним правилам они должны были сделать это до августа 2020 года. Такие изменения помогут более 500 гражданам, проживающим в Якутии, Иркутской области, Забайкальском и Красноярском краях, получить новое жилье.