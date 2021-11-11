У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Можно брать. Два лучших смартфона в России до 10 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
11.11.2021,  
14:42

С ценами на смартфоны происходит что-то странное. С одной стороны, они растут, пусть и не очень активно, с другой - в категории до 10 тысяч рублей появляется все больше достойных смартфонов. Такая вот арифметика.

Какой же смартфон можно купить в России до 10 тысяч? О, моделей довольно много. Мы выбрали два самых интересных из них. Рассказываем.

В Россию пришел мощнейший смартфон Xiaomi дешевле 45 тысяч рублей

1. Samsung Galaxy M12 (от 9200 рублей). Этот аппарат с 3/32 Гб памяти и слотом для microSD - крепкий середняк. Поставляется с Android 11 из коробки, оснащен сканером отпечатка пальца и NFC, а также аккумулятором на 5000 мАч, тройной камерой с широкоугольным модулем, экраном с разрешением HD+ и частотой обновления до 90 Гц. Настоящая находка - особенно с учетом того, что смартфон получит три больших обновления Android.

Фото: Samsung

2. Redmi 9 NFC (от 9990 рублей). Он хорош своим экраном FullHD+ и самой объемной памятью среди всех участников рейтинга - 4/64 Гб. Из коробки он поставляется с Android 10.

В наличии - широкоугольная камера (в дополнение к основной и макро), шустрый процессор MediaTek Helio G80, аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Разумеется, на месте NFC и сканер отпечатка пальца. Но, конечно, трех обновлений Android, скорее всего, ждать не стоит.

Фото: Xiaomi

Что в сухом остатке? Несмотря на сходство, Samsung Galaxy M12 и Redmi 9 достаточно разные. У Samsung ниже разрешение экрана (зато выше частота обновления) и объем памяти, зато свежайший Android, который будет долго поддерживаться на актуальном уровне. Redmi - это много памяти и быстрая зарядка. Придется делать непростой выбор.

смартфоны
Фото: istock
Сбер представил новый суперкомпьютер Christofari Neo 13:57
В Сеть попали новейшие изображения Samsung Galaxy S22 01.11.2021
Xiaomi представила дешевый и мощный Redmi Note 11 28.10.2021
Samsung
Фото: pixabay.com
В Instagram появится новая функция "Сделай перерыв" 10.11.2021
Samsung снизил цены на смартфоны в России 25.10.2021
Какие смартфоны Samsung купить в России, пока не запретили 21.10.2021
Xiaomi
Фото: iStock
Роскомнадзор пообещал внести Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов 10.11.2021
Хит за 15 тысяч рублей. Показан новый смартфон Xiaomi 25.10.2021
Смартфон Mi 11 Lite 5G дешевле 30 тысяч рублей пришел в Россию 21.10.2021