Сотовый оператор МТС запустил сервис по аренде смартфонов. На первом этапе проекта сервис запустился в Москве и области, для аренды доступны смартфоны Apple - iPhone XR, 11, 12 и 13. По результатам проекта будет принято решение о масштабировании услуги на другие регионы и об увеличении ассортимента аренды устройствами от других брендов.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт интернет-магазина МТС, выбрать актуальную модель iPhone, нажать на кнопку "Товар в аренду", ознакомиться со стоимостью услуги и выбрать срок подписки на смартфон. После этого потребуется заполнить данные, указать адрес для бесплатной курьерской доставки и оплатить аренду.

Доступна аренда устройств на срок от 1 до 12 месяцев. После завершения аренды пользователь может вернуть смартфон или продлить услугу. Клиент не несет ответственности за небольшие дефекты, возникающие в процессе использования. Допускаются потертости и мелкие царапины.

Для защиты гаджета от сильных повреждений или случаев кражи можно оформить страховку, которая увеличивает стоимость аренды на 20%. Ежемесячная стоимость услуги зависит от модели смартфона и длительности аренды. Например, стоимость подписки на iPhone 11 128 ГБ стоит 4200 рублей в месяц, а на iPhone 13 Pro Max 128 ГБ - от 8900 рублей. "То, что предлагает МТС, абсолютно невыгодно: проще купить аппарат или взять его в рассрочку", - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. Например, стоимость аренды iPhone 13 Pro Max в версии 128 Гб составляет 8900 рублей, если умножить на 12, то получится 106 800 рублей, полная же стоимость аппарата 109 990 рублей, но в первом случае его придется вернуть.

"Такой вариант может подойти, если человек хочет взять смартфон в аренду на короткий срок и покрасоваться с ним какое-то количество месяцев, - утверждает Денис Кусков, генеральный директор агентства Telecom Daily. - Или же это неплохой вариант протестировать телефон. В любом другом случае это предложение невыгодно".

Тем не менее в ближайшее время услугу запустит "МегаФон". "Сервис аренды смартфонов не будет ограничиваться последними моделями iPhone - покупатели смогут арендовать устройство любого бренда. Услуга будет доступна во всех регионах", - отметил Владимир Скурихин, генеральный директор "МегаФон Ритейл". Tele2 и "Билайн" пока не планируют запускать сервис по аренде смартфонов.

Услуга "смартфон в аренду" есть у южнокорейской Samsung. Она осуществляется компанией Forward Leasing, которая позволяет брать в аренду актуальные аппараты линейки Galaxy. Например, если взять в аренду флагманский аппарат Samsung Galaxy S21 Ultra в версии на 128 Гб, то она обойдется в 3473 рубля в месяц, платеж необходимо погасить в течение двух лет, но выйти из аренды можно через 6 или 12 месяцев.

Поменять устройство на новое можно через 12 месяцев, но тут есть ряд нюансов. При приеме "старого" смартфона его осматривает сотрудник магазина и выносит вердикт о состоянии. Если состояние "как новое", то смартфон обменивают на новый или возвращают после 12 платежей бесплатно. Если состояние "хорошее", то арендатор должен выплатить 1 дополнительный ежемесячный платеж по сдаваемому смартфону. И если состояние "рабочее", то арендатор выплачивает 3 ежемесячных платежа по сдаваемому смартфону. Согласно условиям программы 1 раз в год можно бесплатно заменить дисплей.

"Предложение Samsung более выгодное, чем у МТС, - продолжает Эльдар Муртазин. - Фактически арендатор платит половину стоимости смартфона за год, и эта аренда выгодная. Кроме того, аппарат можно в итоге выкупить". По мнению аналитика, именно в таком случае аренда имеет право на жизнь, в противном случае она совсем невыгодна потребителям.

В Европе и США смартфоны в аренду выдают сотовые операторы. Это самая распространенная схема приобретения гаджетов. Абонент получает смартфон вместе с тарифом, поэтому каждый месяц он должен осуществлять платеж. Например, аренда iPhone 13 Pro обойдется в 33 доллара в месяц, срок ежемесячных платежей - 30 месяцев. Таким образом, полную стоимость iPhone покупатель выплатит за 2,5 года. Разорвать контракт с оператором на услуги связи до его окончания у пользователя возможности нет. В России по закону нельзя навязывать дополнительные услуги, поэтому продажа устройств вместе с договором на мобильную связь не практикуется.