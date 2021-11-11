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11.11.2021 01:11
Рубрика: Экономика

На госуслугах появятся сервисы для детей и болельщиков

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)
В 13 регионах России у родителей появилась возможность записать детей в кружки и секции на портале госуслуг. Остальные регионы получат такую возможность до конца года. А любители спорта смогут оформить паспорта болельщиков - Fan ID - для посещения матчей.
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
Минцифры проведет дополнительное тестирование портала госуслуг

Воспользоваться сервисом могут граждане, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, где собрана информация о кружках и секциях 13 регионов. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, у пользователей сервиса есть возможность сравнивать их между собой и подбирать наиболее близкие к дому. "Планируется, что в ближайшее время подключатся еще несколько субъектов, а до конца года запись через госуслуги в детские кружки и секции станет доступна уже по всей стране", - сказал он. Сейчас воспользоваться сервисом могут жители Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской и Омской областей, а также Адыгеи, Карелии и Алтая.

Для оформления же Fan ID минцифры предлагает включить систему идентификации болельщиков в инфраструктуру электронного правительства, куда входят портал госуслуг и Единая система идентификации и аутентификации. Паспорт болельщика протестирован на Кубке конфедераций 2017 года, выдавался к ЧМ-2018 и Евро-2020, напомнили в минцифры. Теперь там предлагает оформлять электронные паспорта болельщиков - это удобнее и не требует от пользователя заполнять новую форму.

Экономика Отрасли Связь Правительство Вице-премьеры Государственные интернет-услуги

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