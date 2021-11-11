Названа еще одна болезнь, маскирующаяся под коронавирус и простуду

Симптомы коронавирусной инфекции можно с легкостью спутать не только с сезонной простудой или гриппом, но и с мононуклеозом. По своим внешним проявлениям это заболевание, вызванное вирусом Эпштейна-Барра, можно отличить увеличением лимфатических узлов, пишет издание Sabah.

Коварство мононуклеоза заключается в том, что большинство людей о нем даже не задумаются, когда появляются такие симптомы, как жар, боль в горле, теле и голове, сильная усталость и отек лимфоузлов в области шеи и подмышек. Среди прочего может также быть сыпь.

Врач сможет отличить мононуклеоз от коронавируса и простуды по лимфоузлам, а также увеличенным печени и селезенке. Окончательный диагноз ставится после анализа крови. Лечение от мононуклеоза симптоматическое, то есть ускорить его течение нельзя, но облегчить можно обезболивающими средствами и обильным питьем. Выздоровление, как правило, наступает в срок от двух до четырех недель.