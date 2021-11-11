Названы победители конкурса "Детектив Достоевский"

В день празднования 200-летия Достоевского "Российская газета" и портал "Год литературы" объявляют победителей конкурса короткого рассказа "Детектив Достоевский".

В состав жюри вошли ведущий исследователь Достоевского Людмила Сараскина, писатель Александр Пелевин, руководитель редакций издательства "МИФ" Ольга Киселева, редактор отдела культуры "РГ" Игорь Вирабов и шеф-редактор "Года литературы" Михаил Визель.

На конкурс пришло более 900 рассказов. Больше всего - из Москвы и Санкт-Петербурга. Далее идут Краснодарский край, Новосибирская, Самарская, Свердловская, Тверская, Иркутская, Челябинская области и Башкирия. Рассказы поступили из 17 зарубежных стран: Беларусь, Украина, США, Испания, Франция, Германия, Португалия, Израиль, Армения, Болгария, Грузия, Киргизия, Эстония, Казахстан, Молдова, Словакия, Турция.

Самый юный участник конкурса - девятилетняя Тая Афанасьева из Ангарска Иркутской области.

Из 900 работ более 350 поступило по линии ФСИН, то есть это рассказы, написанные заключенными.

И вот трое лауреатов, которых мы сердечно поздравляем!

Первое место досталось Александре Зайцевой из Астрахани за рассказ "Руки Риты". Девочка из бедной семьи ходит в гости к своей подруге, родители которой ни в чем не нуждаются. Накануне Нового года приходит Дед Мороз и дарит подруге девочки изумительную игрушку в виде швейной машинки, а ей самой, как вы понимаете, достаются слезы. И тогда девочка ведет себя почти как Родион Раскольников в "Преступлении и наказании", но жертвой ее становится... швейная машинка.

В пересказе это выглядит несколько сентиментально. Но, поверьте, рассказ отличается серьезной психологической глубиной, а главное - позабытой темой сострадания и боли за униженных и оскорбленных, которая отличала всех наших классиков.

Второе место заняла Елена Сосновская из Удмуртии с рассказом "Меломан". Если вам нравятся психологические триллеры в духе романа Патрика Зюскинда "Парфюмер", то Елена Сосновская - ваш автор.

Третье место - Татьяна Млынчик из Санкт-Петербурга с рассказом "Бартер". Здесь вспоминаются бессмертные слова Воланда в "Мастере и Маргарите": всех нас "испортил квартирный вопрос". Рассказ грустный, но не без юмора.

И наконец победительницей читательского голосования стала Любовь Голева из Североонежска Архангельской области за рассказ "Вася, море и морошка". За него отдали голоса 40% из почти семи тысяч проголосовавших. Мнения жюри и читателей нередко расходятся, но приз читательских симпатий всегда считается одним из самых почетных.

Церемония награждения состоится 18 ноября в отеле "Богема", расположенном в одном из загадочных исторических особняков Санкт-Петербурга.

Благодарим за поддержку партнеров: Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского, Государственный Эрмитаж, Государственный музей истории российской литературы им. В. И. Даля, АО "Первая Образцовая типография", ФСИН России, Литературную премию "Лицей", компанию "ЛитРес" и издательство "МИФ". Особая благодарность отелю "Богема" и Фонду развития правовой культуры.

Тексты лауреатов конкурса читайте здесь.